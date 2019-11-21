Александр Лукашенко на совещании по развитию АПК Витебской области: хотелось бы, чтобы встреча стала исторической

Источник материала: Вороновская газета

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебск.

«Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что попросил собрать совещание в расширенном составе. Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.

В развитии сельскохозяйственной отрасли Витебской области в 2014-2018 годах в основном наблюдалась отрицательная динамика. Имеют место такие проблемы, как снижение объема производства продукции, сокращение поголовья скота и его низкая продуктивность, остается неудовлетворительным финансовое состояние сельхозорганизаций, снижается численность работников. Это отражается на предприятиях перерабатывающей промышленности: уменьшается загрузка производственных мощностей. Как результат, возникают вопросы в сфере занятости, снижается экспортный потенциал региона.

Для решения проблем в АПК Витебской области предлагается создать суперкрупный холдинг

Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг. Соответствующий проект указа обсуждается сегодня в Витебске на совещании с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.»Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что уже сейчас в области работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов. «Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? — обозначил проблему Александр Лукашенко. — Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы».

При этом по проекту указа область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки. «А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки… Поэтому для принятия окончательных решений сегодня нам предстоит подробно и конкретно обсудить все существующие вопросы», — отметил глава государства.

Он предупредил всех участников совещания, чтобы никто не пытался отсидеться, а все несли персональную ответственность. «Вы собрались сюда не для того, чтобы отмолчаться: вот скажу, а завтра меня выгонят… Никто никого не выгонит, если вы будете нормально работать. А если кто-то посмеет это сделать, то он сам будет изгнан из этой области», — сказал Александр Лукашенко.





Президент констатировал, что отдельным показателем работы АПК региона можно отметить скромную позитивную динамику. Однако результаты всестороннего анализа ситуации показывают наличие серьезных проблем. «Не надо самоуспокаиваться руководителям других областей. У нас примерно такая же ситуация во всех восточных областях. И в Могилевской, и в Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры. Там после замены руководителей областей они шевелиться вроде бы начали. Но этого мало. Надо предпринимать технологические и организационные меры, чтобы справиться с проблемами, которые там существуют», — отметил глава государства.

За пять последних лет объем производства продукции сельского хозяйства в Витебской области уменьшился почти на 2%. «У вас полная стагнация. Вы катитесь в обратную сторону», — обратил внимание глава государства.

Кроме того, стала устойчивой тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, а его среднесуточные привесы ниже, чем в любом другом регионе страны. Витебская область единственная, где средний удой на корову составляет менее 4 тыс. кг. Низкая инвестиционная активность, падение экспортного потенциала и как результат ухудшение финансового состояния предприятий. Доля убыточных организаций растет, а их удельный вес максимальный среди всех областей в республике.

«Абсолютно недопустимо то, что от такой работы (если это вообще можно назвать работой) страдают люди. От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных начинается всегда с нас, — сказал Александр Лукашенко. — Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляют. Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим. БЕЛТА) получают зарплату ниже Br500, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату».

«Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим Br500, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по Br100-150. И считается, что у вас средняя зарплата Br500. Кого вы обманываете?» — задал риторический вопрос Президент.

«Тем временем руководство области непростительно долго (более двух лет) разрабатывает некие предложения, как исправить сложившуюся ситуацию», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания ряд принципиальных вопросов. В частности, по каким причинам сельскохозяйственная отрасль области оказалась в таком состоянии, выявлены ли, а главное — устранены ли, все первопричины, которые привели к сложившейся ситуации, какова производственно-технологическая стратегия развития холдинга и насколько досконально она выверена. «Если не будет от земли отдачи — от ферм, машинных дворов, зернотоков, если там не будет организации и отдачи, никакие холдинги не спасут», — предупредил белорусский лидер.

Он также поинтересовался, просчитаны ли финансовые потоки в предлагаемом холдинге, позволят ли они ему нормально функционировать, как будет выстроена система управления, разграничены полномочия и сферы ответственности.

«Позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушения технологической дисциплины и бесхозяйственность? Если мы не искореним эту бесхозяйственность, никакие интеграционные структуры вам не помогут», — подчеркнул Президент.