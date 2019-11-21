В Гомеле от гриппа привито более 195 тысяч человек, а это 36,5% горожан

Источник материала: Газета Авангард





Как рассказали в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии, по состоянию на 20 ноября уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в областном центре остается низким, с начала предэпидемического периода случаев гриппа не регистрировали. Специалисты прогнозируют подъем заболеваемости выше эпидемического порога в конце января — феврале 2020 года. Сейчас проводится вакцинация населения. На круглом столе обсудили, как в этом сезоне не заболеть гриппом. По информации врача-инфекциониста филиала № 9 Гомельской центральной городской поликлиники Ларисы Ковалевой, бесплатно прививаются люди с высоким риском развития осложнений и летального исхода. Это дети с шести месяцев до трех лет, пациенты с хрониче­скими заболеваниями либо иммуносупрессией, старше 65 лет, беременные женщины и другие. Для иммунизации за счет бюджетных средств используется вакцина “Гриппол-плюс” российского производства, один из компонентов которой полиоксидоний. Это иммуномодулятор, стимулирующий организм противостоять не только гриппу, но и другим инфекциям. Привиться можно во всех поликлиниках города по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Организована также вакцинация на платной основе — как в поликлиниках, так и в трудовых коллективах выездными прививочными бригадами. В распоряжении медиков вакцины с неживыми компонентами вируса “Гриппол-плюс”, “Ваксигрипп” и “Ваксигрипп-тетра” (Франция), “Инфлювак” (Нидерланды). Прививать взрослое население будут до 1 декабря. — Вакцина против гриппа признана самой безопасной в мире, — рассказала заместитель главного врача Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Ольга Синицына. — За рубежом прививочные пункты расположены возле станций метро, крупных офисов и торговых центров: люди не только не боятся прививаться, они считают это жизненной необходимостью. Особенно важно вакцинировать детей. Врач отметила, что дети очень интересны в эпидемиологическом плане: переболевший гриппом взрослый не заразен в коллективе, чего не скажешь о ребенке. Чем он младше, тем дольше выделяет активный вирус после выздоровления. — При этом надо помнить, что у взрослых сохраняется память организма о перенесенных заболеваниях. Дети же беззащитны перед инфекциями, а особенно такими тяжелыми, как грипп, — по­дытожила Ольга Синицына. Знать врага в лицо Как рассказал врач-инфекционист (заведующий) приемного отделения областной инфекционной клинической больницы Игорь Клименко, острых респираторных инфекций множество, а грипп такой один. Особенность этого вирусного заболевания в том, что протекает оно тяжело, с интоксикацией и осложнениями. Инкубационный период составляет от 10 — 12 часов до нескольких суток, после чего заболевание начинается остро: в течение нескольких часов температура повышается до 39 — 40 градусов, резко выражены симптомы интоксикации — человека беспокоит ломота в теле, боль в мышцах, суставах, головная боль. При этом в самом начале отсутствуют признаки поражения дыхательных путей, в отличие от других респираторных инфекций, когда в первые сутки отмечаются боль в горле, насморк, сухой кашель, а потом появляются температура и признаки интоксикации. Кашель — это кардинальный симптом гриппа, он появляется на вторые-третьи сутки и носит изнуряющий характер. Пациенты жалуются на сильную боль в грудной клетке. Лихорадка сохраняется в течение пяти дней. Встречаются молниеносные течения гриппа — тяжелые формы, которые чаще можно наблюдать в период подъема заболеваемости. В течение суток — трех сильно повышается температура, появляется одышка, кашель усиливается. Развивается геморрагический отек легких, то есть легкие пропитываются кровью, и человек погибает. Также грипп может вызвать отек мозга — тяжелое состояние с симп­томами сильной интоксикации, головной болью, рвотой, нарушением сознания. И летальным исходом. Самое распространенное осложнение при гриппе — пневмония. Она развивается в конце первой недели заболевания либо в начале второй. Наиболее подвержены ей люди старшего возраста, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями внутренних органов. Именно таким пациентам уделяется максимальное внимание в период вакцинации. Среди других осложнений — синусит (воспаление придаточных пазух носа), отит (воспаление среднего уха), иногда обостряются хронические заболевания. У переболевших гриппом в ближайшие полгода после выздоровления повышается риск развития критических состояний — инфарктов, инсультов. Кроме того, после гриппа долгое время сохраняются слабость, повышенная температура тела. — Грипп — это тяжелое вирусное заболевание, — отмечает врач. — Не стоит путать его с острыми респираторными инфекциями. Кто болел гриппом — никогда не пренебрегает вакцинацией.