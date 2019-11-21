ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле от гриппа привито более 195 тысяч человек, а это 36,5% горожан

22.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

 

В Гомеле от гриппа привито более 195 тысяч человек, а это 36,5% горожан

Как рассказали в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии, по состоянию на 20 ноября уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в областном центре остается низким, с начала предэпидемического периода случаев гриппа не регистрировали. Специалисты прогнозируют подъем заболеваемости выше эпидемического порога в конце января — феврале 2020 года. Сейчас проводится вакцинация населения. На круглом столе обсудили, как в этом сезоне не заболеть гриппом. По информации врача-инфекциониста филиала № 9 Гомельской центральной городской поликлиники Ларисы Ковалевой, бесплатно прививаются люди с высоким риском развития осложнений и летального исхода. Это дети с шести месяцев до трех лет, пациенты с хрониче­скими заболеваниями либо иммуносупрессией, старше 65 лет, беременные женщины и другие. Для иммунизации за счет бюджетных средств используется вакцина “Гриппол-плюс” российского производства, один из компонентов которой полиоксидоний.  Это иммуномодулятор, стимулирующий организм противостоять не только гриппу, но и другим инфекциям. Привиться можно во всех поликлиниках города по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Организована также вакцинация на платной основе — как в поликлиниках, так и в трудовых коллективах выездными прививочными бригадами. В распоряжении медиков вакцины с неживыми компонентами вируса “Гриппол-плюс”, “Ваксигрипп” и “Ваксигрипп-тетра” (Франция), “Инфлювак” (Нидерланды). Прививать взрослое население будут до 1 декабря. — Вакцина против гриппа признана самой безопасной в мире, — рассказала заместитель главного врача Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Ольга Синицына. — За рубежом прививочные пункты расположены возле станций метро, крупных офисов и торговых центров: люди не только не боятся прививаться, они считают это жизненной необходимостью. Особенно важно вакцинировать детей. Врач отметила, что дети очень интересны в эпидемиологическом плане: переболевший гриппом взрослый не заразен в коллективе, чего не скажешь о ребенке. Чем он младше, тем дольше выделяет активный вирус после выздоровления. — При этом надо помнить, что у взрослых сохраняется память организма о перенесенных заболеваниях. Дети же беззащитны перед инфекциями, а особенно такими тяжелыми, как грипп, — по­дытожила Ольга Синицына. Знать врага в лицо Как рассказал врач-инфекционист (заведующий) приемного отделения областной инфекционной клинической больницы Игорь Клименко, острых респираторных инфекций множество, а грипп такой один. Особенность этого вирусного заболевания в том, что протекает оно тяжело, с интоксикацией и осложнениями. Инкубационный период составляет от 10 — 12 часов до нескольких суток, после чего заболевание начинается остро: в течение нескольких часов температура повышается до 39 — 40 градусов, резко выражены симптомы интоксикации — человека беспокоит ломота в теле, боль в мышцах, суставах, головная боль. При этом в самом начале отсутствуют признаки поражения дыхательных путей, в отличие от других респираторных инфекций, когда в первые сутки отмечаются боль в горле, насморк, сухой кашель, а потом появляются температура и признаки интоксикации. Кашель — это кардинальный симптом гриппа, он появляется на вторые-третьи сутки и носит изнуряющий характер. Пациенты жалуются на сильную боль в грудной клетке. Лихорадка сохраняется в течение пяти дней.  Встречаются молниеносные течения гриппа — тяжелые формы, которые чаще можно наблюдать в период подъема заболеваемости.  В течение суток — трех сильно повышается температура, появляется одышка, кашель усиливается. Развивается геморрагический отек легких, то есть легкие пропитываются кровью, и человек погибает. Также грипп может вызвать отек мозга — тяжелое состояние с симп­томами сильной интоксикации, головной болью, рвотой, нарушением сознания. И летальным исходом. Самое распространенное осложнение при гриппе — пневмония. Она развивается в конце первой недели заболевания либо в начале второй. Наиболее подвержены ей люди старшего возраста, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями внутренних органов. Именно таким пациентам уделяется максимальное внимание в период вакцинации. Среди других осложнений — синусит (воспаление придаточных пазух носа), отит (воспаление среднего уха), иногда обостряются хронические заболевания. У переболевших гриппом в ближайшие полгода после выздоровления повышается риск развития критических состояний — инфарктов, инсультов. Кроме того, после гриппа долгое время сохраняются слабость, повышенная температура тела. — Грипп — это тяжелое вирусное заболевание, — отмечает врач. — Не стоит путать его с острыми респираторными инфекциями. Кто болел гриппом — никогда не пренебрегает вакцинацией.

gp.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Как рассказали в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии, по состоянию на 20 ноября уровень заболеваемости острыми респираторными...
 
Новости дня
Новости разные
 
IOWA выпустили новый клип. Он о пластике, который захватывает планету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика