Так будет ли детская площадка в д.Пекалин?

В редакцию «КС» пришло коллективное обращение жителей деревни Пекалин, в котором обратившиеся просят посодействовать ремонту детской игровой площадки, установленной в данном населенном пункте и на территории ГУО «Пекалинский детский сад Смолевичского района».

«Площадка находится в состоянии, угрожающем здоровью играющих на ней детей. Кроме того, отсутствует соответствующее оборудование для игр наших детей. В песочницах, которые подлежат ремонту, растет трава, забор находится в лежачем положении… В детском саду нашей деревни такая же проблема — нет соответствующего оборудования на детской площадке…», — приводим выдержку из обращения.

К сожалению, редакция «КС» не обладает полномочиями «дать поручение должностным лицам провести благоустройство детской площадки в деревне Пекалин».

По факту обращения мы направили три запроса в ниже указанные инстанции, имеющие отношение к данной проблеме: Пекалинский сельский исполнительный комитет, управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома и КУП «Смолевичское ЖКХ».

Спустя установленный законодательством срок, положенный на рассмотрение обращений, в редакцию «КС» пришли ответы следующего содержания.

Так, Пекалинский сельисполком предлагает родителям, обеспокоенным здоровьем и безопасностью своих детей, «…не использовать данные площадки для игр…», и приводит следующие аргументы: «…ребенок познает мир, играя, именно через игру, общение с другими детьми и родителями, ребенок учится жизни. Безжизненные конструкции не могут в полной мере заменить живое общение с детьми…». Также сельисполком предлагает обратившимся «провести субботник по наведению порядка на детских площадках: очистить от травы песочницы, отремонтировать забор своими силами».

КУП «Смолевичское ЖКХ» отмечает: «На балансе и техническом обслуживании КУП «Смолевичское ЖКХ» находится 6 жилых домов. В жилищном фонде КУП «Смолевичское ЖКХ» зарегистрированы дети 2005 г.р. и младше, всего 27 человек. Существующая детская площадка установлена силами КУП «Смолевичское ЖКХ» за счет средств предприятия, на землях общего пользования и не находится на придомовой территории обслуживаемой предприятием, оснащена малыми архитектурными формами: качели, песочница, детский домик и т.п., также данная детская игровая площадка ограждена забором. Запланировано выполнить работы по демонтажу детского оборудования площадки, не соответствующего требованиям безопасности в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь СТБ EN117-2006 «Оборудование детских игровых площадок». В титульные списки благоустройства придомовых территорий на 2020-й год устройство детской площадки в д. Пекалин не внесено. Также сообщаем, что по вопросу оборудования дополнительной детской площадки жители могут обратиться в Пекалинский сельисполком».

По информации, предоставленной Управлением по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, «приобретение и установка надворного оборудования в ГУО «Пекалинский детский сад Смолевичского района» из средств районного бюджета запланировано на 2020-й год. Справочно: на содержание здания учреждения образования и создание безопасных условий пребывания воспитанников в ГУО «Пекалинский детский сад Смолевичского района» за 2018-й год из средств районного бюджета направлено 3109, 86 белорусских рублей на ремонт кровли; 3458,99 на приобретение оборудования. За 9 месяцев 2019-го года из средств районного бюджета направлено 460, 80 белорусских рублей на приобретение игрового оборудования; 210,20 белорусских рублей на спортивный инвентарь; 2,294,88 белорусских рублей на приобретение кроватей. Также за счет спонсорской помощи было приобретено дополнительное оборудование и игрушки на сумму 680 белорусских рублей».

Так будет ли детская площадка в д.Пекалин?

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото носит иллюстративный характер.