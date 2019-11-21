Спартакиада для взрослых и детей

Массовые спортивные мероприятия в выходные стали доброй и полезной традицией в учреждениях образования Смолевичского района. К детям присоединяются их родители, педагоги и получаются настоящие спортивные праздники.

Так, в спортивном зале средней школы №3 г. Смолевичи прошла спартакиада среди учащихся разных классов, их родителей и педагогов.

Организовали спортивный праздник заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Игоревна Шило и учащаяся 11-го класса Анастасия Таболич.





– Подобные мероприятия мы проводим, чтобы мотивировать детей заниматься спортом, чтобы они вдохновлялись примером родителей, педагогов, – прокомментировала Татьяна Игоревна. – Ведь спорт – это залог успешного будущего подрастающего поколения.

Участники разделились на женскую команду с названием «Правые» и мужскую команду «Левые».

Конкурсы, эстафета с разными элементами и положительные эмоции царили в спортивном зале. В результате победу одержала женская команда. Победителям и участникам вручили дипломы и грамоты.

Корр. «КС».