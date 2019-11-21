Близится к концу последний месяц осени, и уже скоро детки начнут сообщать родителям о желанных на Новый год подарках.

Помочь исполнить мечту маленьких граждан решила Федерация профсоюзов Беларуси, объявив новогодний проект «Мечты сбываются».

В рамках конкурса до 8 декабря дети до 16-ти лет могут отправить письмо или видеообращение с их самыми сокровенными желаниями с пометкой «Мечты сбываются» и телефонами для обратной связи. Семерку наиболее оригинальных, добрых и смелых желаний ФПБ вместе с Дедом Морозом претворит в жизнь под Новый год.

Количество желаний определено строго по количеству областей и столицы, так что направлять свои письма с грезами стоит в зависимости от места жительства ребенка по следующим адресам:

Брестская область: pressbrest@fpb.by

Витебская область: pressa.vitebsk.fpb@mail.ru

Гомельская область: galina.lasaeva.91@mail.ru

Гродненская область: press_grodno@mail.ru

Могилевская область: evmenkovazn@yandex.by

Минская область: maseda56@mail.ru

Город Минск: zhanna.yuran@gmail.com.

Корр. «КС»