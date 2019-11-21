Близится к концу последний месяц осени, и уже скоро детки начнут сообщать родителям о желанных на Новый год подарках.
Помочь исполнить мечту маленьких граждан решила Федерация профсоюзов Беларуси, объявив новогодний проект «Мечты сбываются».
В рамках конкурса до 8 декабря дети до 16-ти лет могут отправить письмо или видеообращение с их самыми сокровенными желаниями с пометкой «Мечты сбываются» и телефонами для обратной связи. Семерку наиболее оригинальных, добрых и смелых желаний ФПБ вместе с Дедом Морозом претворит в жизнь под Новый год.
Количество желаний определено строго по количеству областей и столицы, так что направлять свои письма с грезами стоит в зависимости от места жительства ребенка по следующим адресам:
Брестская область: pressbrest@fpb.by
Витебская область: pressa.vitebsk.fpb@mail.ru
Гомельская область: galina.lasaeva.91@mail.ru
Гродненская область: press_grodno@mail.ru
Могилевская область: evmenkovazn@yandex.by
Минская область: maseda56@mail.ru
Город Минск: zhanna.yuran@gmail.com.
Корр. «КС»