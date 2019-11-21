Кровь расскажет все

Огромное число существующих заболеваний, схожесть их проявлений или, наоборот, отсутствие в некоторых случаях выраженной симптоматики, индивидуальные особенности течения болезни у отдельных пациентов … Каким бы квалифицированным и опытным не был лечащий врач, и ему для постановки правильного диагноза пациенту и назначения лечения требуются дополнительные методы обследования. Выявить изменения, происходящие в человеческом организме, на самых ранних стадиях позволяют лабораторные исследования. Порой это — единственный ключ к разгадке причины болезни, объективно подтверждающие или дополняющие догадки врача. Лабораторные анализы дают возможность объективно оценить работу внутренних органов: патологические процессы сказываются на уровне солей, белка, жиров, сахара, ферментов и гормонов. Благодаря таким исследованиям болезнь удается выявить еще на этапе, когда она еще не имеет ярко выраженных внешних проявлений.





Сегодня и в нашей стране различные анализы можно сдать в самостоятельных коммерческих лабораториях, но в погоне за здоровьем стоит обратить внимание и на то, что качественные и оперативные услуги можно получить и без больших материальных затрат, в родном городе. Сегодня речь пойдет о клинико-диагностической лаборатории УЗ «Смолевичская ЦРБ», которая обеспечивает выполнение лабораторных исследований всем пациентам, находящимся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении. Забегая немного вперед, следует отметить, в Минской области наша лаборатория считается одной из лучших.

Лаборатория

Клинико-диагностическая лаборатория Смолевичской райбольницы сегодня оснащена всем необходимым оборудованием для осуществления различных лабораторных исследований пациентов. И, пожалуй, это единственное отделение, где врачи и медперсонал, сведя до минимума прямое общение с пациентом, за несколько часом могут рассказать о нем многое…





Говоря об этом подразделении учреждения здравоохранения, можно сказать, что именно 90-е –начало 2000 годов стали для нашей лаборатории активными в плане развития и модернизации.

— В 1992 году я приехала на Смолевиччину из Гомеля, — вспоминает Мария Ивановна Пархомец, которая более 20 лет была заведующей Смолевичской клинико-диагностической лабораторией. — И устроилась на работу в ЦРБ. Возглавлял лабораторию тогда Леонид Мартынович Гаврук, которого в 1995 году я сменила на посту заведующего. В 1993 году открылась лаборатория в новом корпусе больницы, а в 2000 — в новом здании поликлиники. У нас появилось больше места, что позволило приобретать современные большие анализаторы и другое оборудование. Очень много внимания оснащению лаборатории уделял бывший главврач Петр Антонович Митько, он понимал всю важность и значимость нашего подразделения… Сегодня ЦРБ возглавляет Ольга Вячеславовна Уварова, и она продолжила добрую традицию в обеспечении нашей лаборатории всем необходимым. От нас, врачей, лаборантов зависит очень многое. Наша задача — помочь докторам в постановке правильного диагноза, предупредить развитие болезни для того, чтобы помочь человеку вести здоровый образ жизни.





Сегодня перед клинико-диагностической лабораторией стоит еще одна важная задача: компьютерное обеспечение лабораторной программой «ЛИС». В современных реалиях это необходимо для того, чтобы прямо с анализаторов на компьютер любому врачу, в том числе и сельскому, могла оперативно поступать информация об анализах. И это уже дело ближайшего будущего.

О чем говорит кровь

Лаборатория в день делает 2,5 тысячи исследований. Из них около 40%— биохимические исследования, 20% — гематологические, 17% — общеклинические и 12% — иммунологические.





В среднем в день в поликлинику на общий анализ крови приходят 110 человек. Примерно около сотни берется и венозной крови на биохимический анализ. До 200 пробирок — на иммунологические исследования. Плюс к этому 50-70 пробирок больных стационара. Нагрузка у работников клинико-диагностической лаборатории достаточно большая, но коллектив с ней успешно справляется.

— Сколько бы не пришло пациентов на забор крови, мы принимаем всех, — рассказывает Мария Ивановна. — Многие ведь приезжают из сельской местности, им добраться до райцентра порой нелегко. Нагрузка у нас достаточная, к тому же каждый анализ нужно записать. Одних биохимических исследований разнообразие: до 24 анализов на 1 человека, это не считая исследования на глюкозу, гликированный гемоглобин, кардиомаркеры и др.

Лаборатория работает и с другим биологическим материалом: сывороткой и плазмой крови, мочой, калом.

Кровь пациентов из сельской местности привозят из врачебных амбулаторий. Доставить ее нужно в течение двух часов, чтобы анализ был достоверным.





— Со многими сельскими врачами связь поддерживаем посредствам сети интернет, — продолжает Мария Ивановна. — Например, перекидываем по вайберу результаты исследований. Много людей действительно больных, и анализы должны быть своевременными и оперативными, ведь это позволит врачу быстрее поставить диагноз, начать терапию. По крови можно узнать, какой прогноз на жизнь у человека, чем он болен, какие изменения в организме происходят. Любой недуг сразу находит свое отражение в крови, изменяя ее. К сожалению, у нас здоровых людей немного, больше недообследованных. Сегодня есть много исследований, и каждое из них интересно и уникально. К примеру, на микроальбумин мочи: еще белка в моче нет, а патология почек уже видна.

Смолевичская лаборатория делает и некоторые исследования, которые не выполняют в других районах. Например, в Смолевичах можно сдать анализы на все онкомаркеры (специфические вещества, продукты жизнедеятельности опухоли или вещества, продуцируемые нормальными тканями в ответ на инвазию раковых клеток- авт.,), исследования на аллергены, ИФА (иммуноферментный анализ), TORCH-инфекции (токсоплазмоз, краснуха, герпес и др.), гепатиты (в том числе экспресс-методом), анализ на хеликобактер пилори, пробу Кумбса (антитела к резус-фактору у беременных женщин), анализ на Д-димер (свертываемость крови) и многое другое. Причем современное оборудование позволяет сделать исследования оперативно: сегодня сдал человек анализ — и уже завтра получил результат.





— Наши лаборанты работают самостоятельно, задача врача — откалибровать технику так, чтобы она показывали верные результаты, — говорит Мария Ивановна. — Благодаря ответственности и добросовестности наших сотрудников, мы можем выполнить тот большой объем работы, который у нас есть.

Да, любые исследования — это дорого, но это того стоит. По всемирной статистике, 90% успеха лечащего врача зависит именно от качественно сделанных анализов!

От вакутайнера до анализатора

Большое значение в работе лаборатории играют организационные аспекты: обеспечение точности и правильности лабораторных исследований, применение стабильных, технически надежных аналитических методов, проведение контроля качества исследований.

Ошибки, которые могут возникнуть на преаналитическом этапе, обесценивают весь дальнейший ход лабораторных исследований, приводят к потере значительных средств. Для того, чтобы этого избежать, вся кровь пациентов, кроме пуповинной крови новорожденных, забирается вакутайнерами (одноразовыми приспособлениями, предназначенными для забора проб венозной крови —авт.) В стационаре больницы медики работают практически полностью на венозной крови (и общий анализ крови в том числе), из пальца берутся лишь дополнительные анализы. Если кровь забирается не вакутайнером, а одноразовым шприцем, затем она помещается в одноразовую пластиковую пробирку.

Вообще, стекло в современной лаборатории практически не используется. Даже стеклянные пипетки уже давно заменены на дозаторы. Причем практически вся мерная лабораторная посуда — одноразовая и после использования утилизируется.





— Раньше многие анализы делались вручную, — говорит Мария Ивановна. —Сегодня ручная работа практически исключена, а, значит, исключаются и непреднамеренные ошибки, исключается человеческий фактор до минимума.

Современная лабораторная диагностика за последние несколько десятков лет шагнула далеко вперед. Благодаря использованию оптических, механических и компьютерных технологий можно выполнять широкий спектр распространенных исследований с практически 100% точностью. В настоящее время лабораторные биохимические анализаторы крови используются повсеместно, и практически полностью заменили ручной труд лаборантов. Смолевичская клинико-диагностическая лаборатория оснащена современными китайскими, немецкими и испанскими и другими аппаратами.

Например, иммунохемилюминисцентный анализатор MiniVidas производства французской компании BioMerieyx позволяет определять до 100 различных показателей в биологическом материале: гормоны, онкомаркеры, кардиомаркеры, прокальцитонин для выявления септического состояния пациентов и т.д. На этом анализаторе выполняется определение ПСА для скринига рака предстательной железы у мужчин Смолевичского района. Во втором квартале нынешнего года стали на нем выполнять определение витамина D и IgE.

— Витамин D участвует в работе нервной, мышечной, репродуктивной, иммунной и гормональной систем, значительно влияет на восстановление и обновление клеток, на уменьшение различных воспалений, — говорит Мария Ивановна. — Но для того, чтобы его начать принимать, сначала нужно выяснить, сколько его в организме отдельно взятого человека, чтобы скорректировать дозировку. Когда мы начали делать этот анализ, заметили, что у многих мужчин он еще в норме, а вот с женщинами беда — у многих его глубокий дефицит. А ведь и начало сахарного диабета, и онко- и кардиозаболеваний начинается с нехватки витамина D!

Контроль качества

Медицинская лаборатория тщательно подходит к выбору производителя и срокам годности химических реактивов, а также постоянно следит за контролем качества выполнения анализов.

— Нам необходимо быть уверенными в том, что вся система, включая анализатор и реагенты, является надежной, — рассказывает Мария Ивановна. — Также нам необходимо быть уверенными в том, что мы способны обнаружить возможные систематические ошибки, ведь они могут привести к тому, что здоровые пациенты будут считаться больными, а больные пациенты — здоровыми. Без контролей, сывороток с заведомо правильными параметрами, с которыми сравнивается анализ, мы не работаем. А это все дорогостоящие препараты. Содержать лабораторию удовольствие не из дешевых. Для пациентов это незаметно, а для больниц — серьезная статья расходов. От всей массы анализов платных — чуть больше 4%. И, тем не менее, в частных лабораториях эти же исследования стоят порядком дороже, чем у нас!

Коллектив

Четыре врача и пять лаборантов, которые работают в дневную смену, и три дежурных лаборанта, которые работают круглосуточно, санитарки — вот и весь небольшой, но очень сплоченный коллектив клинико-диагностической лаборатории. Здесь работают настоящие профессионалы — ведь без глубоких знаний, в том числе и компьютера, работать в лаборатории невозможно.

В мае этого года лабораторию возглавил Владимир Владимирович Станько, опытный специалист, который достойно продолжает традиции своих предшественников.

Продолжает свою трудовую деятельность и врач лабораторной диагностики высшей категории Мария Ивановна Пархомец, с 1998 года трудится в КДЛ врач лабораторной диагностики биохимического отдела Оксана Владимировна Васильева, в подразделении есть и молодой специалист — Любовь Владимировна Туровец.

Более 30 лет старшим лаборантом работала Тамара Владимировна Петровская, и только в этом году она ушла на заслуженный отдых. Ее на посту сменила старший лаборант высшей категории Ирина Николаевна Артюх, — опытный и грамотный специалист. Высоко ценят в коллективе и фельдшера-лаборанта высшей категории Оксану Владимировну Стрельченок

На первом этаже поликлиники работают лаборанты первой категории Нина Ивановна Юхник, Мария Михайловна Кошель и Светлана Васильевна Пятченко — внимательные и старательные специалисты. Нельзя не упомянуть и дежурных лаборантов Любовь Михайловну Арефину, Валентину Леонидовну Козыреву, Веронику Владимировну Ермолинскую — аккуратных, добросовестных и исполнительных сотрудниц.





Кроме старшего и среднего медперсонала, работу лаборатории невозможно представить и без санитарок. Более 30 лет здесь проработала Валентина Владимировна Минич, которую коллектив до сих пор вспоминает с теплотой. Сегодня за чистотой и порядком следят Тамара Евгеньевна Емельянович, Татьяна Казимировна Щурок, Татьяна Ивановна Зыль, Юлия Ивановна Артишевская. Все они аттестованы для работы с биологическим материалом, регулярно сдают зачеты по санэпидрежиму вместе с врачами и лаборантами. Их задача — обеспечить рабочее место медработников должным образом, поэтому коллектив относится к ним с особым уважением, ведь их помощь немаловажна в работе лаборатории.

К слову, некоторые из врачей и лаборантов в разное время проходили в лаборатории и практику, и интернатуру, а затем пришли сюда на работу. И это несмотря на то, что молодое пополнение и учащихся здесь, по словам Марии Ивановны Пархомец, воспитывают жестко. Потому что воспитывают настоящих профессионалов, способных оперативно, четко, и, главное, качественно выполнять свою работу.

Лаборатория — тыл врача

— Я всегда считала, что мы, сотрудники лаборатории, никогда не станем на один уровень с лечащим врачом, потому что лечащий врач всегда «на передовой», — говорит Мария Ивановна. — Но мы обеспечиваем его «тыл», а когда есть такая поддержка, то и впереди, согласитесь, легче. Когда приходится писать, что нет реактива, чтобы произвести какое-то исследование, — это больно. Ведь анализ нужен не для галочки, а для реальной помощи человеку. Иногда мы видим какое-то отклонение в анализе, и можем сделать заодно немного больше, чем просит врач, потому что видим, что это необходимо. Современные методы диагностики – надежда и опора врача. «Лечебникам» нелегко, и мы стараемся сделать все возможно, чтобы своевременно и качественно помочь и врачу, и пациенту.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.