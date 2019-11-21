Историю пишут люди

Люди – главное богатство. Это народное утверждение никогда не устареет. Меняются времена, поднимаются новые стройки, создаются материальные и духовные блага, появляются научные открытия. И за всем этим – люди, которые творят, строят, учат, лечат, работают на земле… Все держится на человеке, на людях, которые оставляют добрый след в своих делах, поступках, творчестве, труде.

Гордятся и помнят на Смолевиччине и своего известного земляка Владимира Петровича Нехайчика. Известным не только в нашем районе, но и в Беларуси этот человек стал благодаря своей активной жизненной позиции, трудолюбию, таланту организатора и руководителя трудового коллектива.





Родился Владимир Петрович 27 октября 1934 года в деревне Черная Стежка Плисского сельсовета.

С 1977 года деревня носит название Полевая, находится она в трех километрах от железнодорожной станции “Красное Знамя”. В далекие прежние времена это было небольшое поселение, расположенное в темном лесу и со станцией ее соединяла затемненная деревьями лесная тропинка. Так и появилось название Черная Стежка. Как вспоминал Владимир Нехайчик, основал это поселение в конце девятнадцатого столетия его прадед по материнской линии, который работал лесником и построил в лесном урочище первый дом. Село с годами выросло до 60 дворов. А в начале 1930-х годов здесь был создан колхоз имени Ильича, председателем которого сельчане избрали отца нашего героя — Петра Нехайчика.

В годы Великой Отечественной войны деревня оказалась на рубеже между партизанскими отрядами и фашистами, которые охраняли станцию на железной дороге на участке между Смолевичами и Жодино. В такое суровое время рано взрослели и местные мальчишки. В конце второго года фашистской оккупации сосед Нехайчиков Леонтий Викентьевич Скуратович, который был связан с партизанами, стал привлекать подростка Володю и его брата Николая для выполнения небольших поручений. Юноша тогда даже точно не знал, с каким из отрядов партизан он сотрудничает. Детская память сохранила лишь имена знакомых ему подпольщиков и партизан — того же Скуратовича, Веры Григорьевны Субботиной, Константина Федоровича Креса, Феликса Людвиговича Мястовского, Раисы Адамовны Солодкой, через которых он получал и передавал записки, бинты, медикаменты. Только уже после войны Владимир узнал от Скуратовича, что сотрудничал с партизанским отрядом “Разгром” одноименной бригады, которая дислоцировалась в юго-восточной части Смолевичского района, в урочище Стриево.

Когда в деревне узнали о приближении советских войск и близком освобождении от захватчиков, сельчане собрали свежеиспеченный хлеб и другие продукты, снарядили телегу, на которой Владимир отвез все это богатство к гравейной дороге Смолевичи-Жодино, где передал нашим бойцам.

В 1944 году, в десять лет, Володя поступил в первый класс Черницкой школы. В классе было почти шестьдесят человек. Сидели за партами, сколоченными из необработанных досок. Тетрадей не было, писали на бумаге из различных упаковок из-под цемента, сахара. Но все старались учиться, хотелось быстрее преодолеть разруху и последствия оккупации. Весть о Победе Владимир узнал по дороге в школу. Занятия в тот день отменили, все бесконечно радовались, что наконец наступил мир.

В трудное послевоенное время, несмотря на ранний возраст, Владимир рано стал работать наравне со взрослыми. В дни школьных каникул ребята вместе с колхозниками, а это были в основном женщины, косили сено, грузили мешки с зерном, убирали картофель, выполняли многие другие работы в поле, на зернотоках, на фермах. В шестнадцать лет парню доверили работать на конной жнеярке во время жатвы, а там нужно было и умение, и сноровка, и выносливость. Справлялся и неплохо справлялся!

Подошло время для службы в армии, Владимира Нехайчика направили во флот, куда отбирали более подготовленных и крепких физически ребят. После демобилизации бывший матрос устроился на работу на Минский завод автоматических линий, где отработал более сорока лет. Начинал токарем-расточником, потом избрали освобожденным председателем профсоюзного комитета завода. Восемь лет было отдано этой работе, направленной на улучшение условий труда заводчан, на заботу о человеке-труженике. Следующая служебная ступенька Нехайчика – заместитель генерального директора Минского завода автоматических линий.

За время своей трудовой деятельности Владимир Петрович Нехайчик выбирался депутатом Верховного Совета БССР, членом Президиума Верховного Совета БССР, депутатом Минского городского Совета депутатов, был делегатом 23-го съезда КПСС. Для участия в органах государственного управления, в важных и значимых для страны мероприятих выбирались и направлялись только лучшие представители трудовых коллективов. Это была высокая честь и также высокая ответственность. Владимир Нехайчик достойно оправдывал доверие своих избирателей.

За добросовестный труд, активную общественную деятельность наш земляк был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Имя ветерана завода было занесено в Книгу почета предприятия.

Вместе с женой Валентиной Адамовной, также уроженкой деревни Черная Стежка, Владимир Петрович вырастил двух сыновей, помогал воспитать внуков.

Историю тоже пишут люди. Свою строчку в эту многогранную летопись внесла и трудолюбивая семья наших земляков из деревни с прежним именем Черная Стежка. Стежка, может быть, и темная, да люди светлые, патриоты, труженики и созидатели.

Э.ПОТАПЧИК.

На фото : Владимир Нехайчик.

Фото из архива редакции.