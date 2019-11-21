На основании Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. № 623 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» на обсуждение выносится предложение о переносе административного центра Плисского сельсовета из деревни Заречье в поселок Октябрьский.

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года граждане вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства в течение одного месяца с даты опубликования извещения в средствах массовой информации и его размещения в компьютерной сети Интернет.

Мнения граждан принимаются в письменной форме по адресу: 222201, г. Смолевичи, ул. Советская 125, кабинет № 26 (2-й этаж), в электронной форме на адрес: org@smolevichi.minsk – region.by