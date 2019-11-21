17 ноября в основной день проведения голосования, а также в рамках акции «Не прожигай свою жизнь», с целью привлечения внимания наибольшего количества граждан к проблеме курения и возникновения пожаров из-за курения в постели

активисты БМООСП района посетили избирательные участки и центральную площадь города Смолевичи.

Юные спасатели совместно с активистами БМООСП и работниками РОЧС рассказали гражданам об опасности курения с точки зрения пожарной безопасности, привели примеры пожаров и гибели людей по причине неосторожности, вручили красочные буклеты «Не прожигай свою жизнь», а ребятам помладше – буклет «Азбука безопасности».

Более заметным проводимое мероприятие сделала ростовая кукла – «Пожарный-спасатель». Жители и гости города Смолевичи увидели Пожарного впервые, дети и их родители то и дело подходили, чтоб пожать «новому представителю» Смолевичского РОЧС руку и сфотографироваться с ним.

При посещении участков для голосования особое внимание было уделено участку, расположенному в ГУО «Средняя школа №1 г. Смолевичи», так как в этот день в спортивном зале школы проводились соревнования по волейболу между учащимися района. Активисты БМООСП обратили внимание подростков на вред и опасность курения.

В ПАСЧ-1 г. Смолевичи и ПАСП-15 пос. Зеленый БОР Смолевичского района работники РОЧС организовали «станции», на которых каждый желающий мог примерить на себя боевую одежду пожарного, аппараты и маски для дыхания, осмотреть и познакомиться со снаряжением спасателей.

Акция «Не прожигай свою жизнь» продолжается, работники Смолевичского РОЧС и активисты БМООСП приготовили еще много мероприятий для смолевичан.

Корр. “КС”.