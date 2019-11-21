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В «черную пятницу» обещают огромные скидки. Проверили, что продается дешевле, чем обычно

22.11.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупные белорусские торговые сети заявили о скидках на гаджеты и бытовую технику, которые приурочены к «черной пятнице». Мы решили проверить, какие устройства на самом деле получится купить выгоднее, чем в другие дни.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Мы посмотрели, какие устройства по сниженным ценам предлагают некоторые торговые сети, и сравнили их акционную цену с той, что в обычные дни предлагают простые (пускай и не всегда авторизованные) интернет-магазины.

A1, МТС, life:)

В A1 заявляют: с 22 по 25 ноября в их сети получится выгодно купить несколько десятков смартфонов, планшетов и других гаджетов.

Например, Xiaomi Redmi Note 7 (4/64 ГБ) оценили в 399 рублей, в интернете гаджет продается от 415 рублей. Разница в цене — около 4%. Redmi 7A (32 ГБ) стоит 219 рублей. В Сети — от 230 рублей. Разница — где-то 5%. Huawei Y9 Prime 2019 в А1 продается за 509 рублей, в интернете — от 529 рублей. Разница — примерно 4%.

В МТС похожие условия — устройства по сниженным ценам предлагаются с 22 по 24 ноября.

Например, топовый Samsung Galaxy Note9 (128 ГБ) продается за 1329 рублей, в Сети такой же аппарат предлагается от 1510 рублей. Разница в цене равняется порядка 12%. Nokia 6.1 Plus стоит 319 рублей, интернет-магазины отдают устройство не менее, чем за 485 рублей.

Life:) также не остался в стороне и предлагает по 2 декабря ряд аппаратов по более низкой стоимости.

При покупке одним платежом новый Xiaomi Redmi 8 (3/32 ГБ), например, стоит 348 рублей. У других продавцов его вряд ли получится найти дешевле, чем за 369 рублей. Разница — около 6%. Honor 10 Lite (3/32 ГБ) стоит 297 рублей. В Сети его продают от 332 рублей. Разница — 11%. Nokia 3.2 оценили в 198 рублей, в интернете его цена стартует с 250 рублей. Разница равняется порядка 20%.

 

Xistore, «5 элемент» 21vek.by

В одном из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — скидочные цены действуют по 24 ноября.

Например, робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum стоит 610 рублей, а у других продавцов — от 630 рублей. Разница — около 4%. ТВ-приставка Xiaomi Mi Box S в Xistore стоит 159,20 рублей. В большинстве других интернет-магазинов — порядка 165−170 рублей. Разница — около 7%. Внешний аккумулятор Mi Power Bank на 5000 мАч получится купить за 19 рублей вместо 20−29 рублей в интернете. Разница достигает 35%.

В сети «5 элемент» технику по сниженной цене можно приобрести по 2 декабря. Например, стиральная машина Samsung WF60F1R2E2WDBY стоит 555 рублей, а в интернете — не менее 620 рублей. Разница — порядка 11%. Кофемашина Siemens TE654319RW продается за 996 рублей, в то время как в интернет-магазинах ее оценивают не менее, чем в 1615 рублей. Разница составляет около 39%. Ноутбук HP Pavilion 14-bk000 (Intel Core i5, 8/256 ГБ) стоит 1499 рублей. В Сети его предлагают от 1639 рублей. Разница — примерно 9%.

В интернет-гипермаркете 21vek.by скидки на товары доступны по промокоду WOW по 23 ноября. Так, телевизор Philips 50PUS6262/60 стоит 872 рубля. В интернете его получится приобрести от 921 рубля. Разница — приметно 6%. Холодильник Beko RCSK310M20S оценили в 540,8 рублей, цена устройства у других интернет-продавцов — от 559 рублей. Разница — около 4%.

 
 
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Мы посмотрели, какие устройства по сниженным ценам предлагают некоторые торговые сети, и сравнили их акционную цену с той, которую в обычные дни предлагают простые...
 
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