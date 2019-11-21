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Случчанин продаёт обычный камень (по имени Пётр) за 500$

22.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанин Даниил Славинский опубликовал в своём Instagram объявление о продаже «уникального» камня. Его зовут Пётр, у него богатая история и стоит он ни много ни мало 999 рублей. Торг уместен.

Текст записи гласит: 

— Продам камень. Невероятная находка для любителей изысканного, дорогого, а самое главное - качественного, оригинального и с огромной историей. Камень "Петр". Почему именно Петр? В переводе с древнегреческого языка - «скала, камень» (греч. Πέτρος - камень).

У Петра вся история не случайна. Жили ли вы при войне с Наполеоном? А, может, вы жили во времена Ивана Грозного? А во времена Иисуса Христа? Наверняка, нет, а Петр жил! При должном терпении можно даже услышать, как он рассказывает, что видел и слышал.

Он станет важным членом семьи. А так же имеет тысячи плюсов. Он не требует питания, выгуливания, вольера, не требует уборки за собой. Требует только друга, такого друга, как Вы! Тысяча, а может две, а может миллион лет Петр живет, и такого же как он, больше нет ни одного на свете. Только представьте, какую уникальную вещь вы можете получить за эти скромные деньги.

Куда же пойдут эти деньги? Каждый рубль будет потрачен на благотворительность. Покупатель получит весь отчет и, самое главное, сертификат распечатаю именной! Цена: 999 р. Торг уместен.

 
 
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Случчанин Даниил Славинский опубликовал в своём Instagram объявление о продаже «уникального» камня. Его зовут Пётр, у него богатая история и стоит он ни много ни мало 999...
 
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