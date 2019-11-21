Пьяный водитель отвлекся на телефон и сбил 6-летнего велосипедиста. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Водитель Peugeot, тяжело травмировавший 6-летнего велосипедиста в Червенском районе, получил 3 года колонии-поселения.



Фото: ГАИ

Напомним, авария произошла 17 августа, около 18.00. 55-летний водитель Peugeot, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Спортивной и сбил шестилетнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Следствие установило, что водитель автомобиля отвлекся от управления, намереваясь взять в нише у рычага переключения передач мобильный телефон.

20 ноября суд Червенского района признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч. 4 ст. 317 УК его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.