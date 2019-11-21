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В Волковыске на мужчину в его доме напали три человека в масках

22.11.2019 12:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Волковыске трое людей в масках напали на мужчину в его доме.

По информации Следственного комитета, об этом 20 ноября сообщил правоохранителям 56-летний мужчина. Он сказал, что на него напали в собственном доме неизвестные, угрожали, а затем забрали деньги.

На место выбыла следственно-оперативная группа. Предварительно, вечером 20 ноября в частный дом проникли трое мужчин. Они были в масках с прорезями для глаз. Неизвестные угрожали хозяину дома предметом, похожим на пистолет, насильно удерживали на кухне и требовали денег. Один из нападавших ударил мужчину в область головы. Из куртки потерпевшего были похищены деньги – не менее 400 рублей.

Было установлено, что у потерпевшего пару месяцев назад умерла мать. Она оставила сыну в наследство денежные средства.

Мужчина не раз звал к себе домой гостей для употребления спиртного и рассказывал о наследстве. Эта информация через третьих лиц и дошла до нападавших.

В Волковыске на мужчину в его доме напали три человека в масках
Фото: СК

Было осмотрено место происшествия. Проведены неотложные следственные действия, изъяты различные предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований.

21 ноября трое подозреваемых, которым 17,18 и 19 лет, были задержаны на съемной квартире, в которой они проживали с сентября этого года. Один из подозреваемых указал место, где были обнаружены три маски, предмет, похожий на пистолет и часть денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с проникновение в жилище, группой лиц».

Проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия. Устанавливаются причины и  обстоятельства преступления.  

На неделе неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Волковыске трое людей в масках напали на мужчину в его доме. По информации Следственного комитета, об этом 20 ноября сообщил правоохранителям...
 
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