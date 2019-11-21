ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

22.11.2019 12:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Осенняя изморозь, небо затянули тучи, Минск в дымке. С самого утра активисты вышли на уборку мусора. Локация – сквер во Фрунзенском районе. Как проходила акция, рассказываем в программе «Минск и минчане».

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Недалеко торговый центр, поэтому бутылки, рекламные буклеты, окурки и пустые пачки от сигарет здесь на каждом шагу.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Анастасия Лазоренко, активист:
Я всегда с теплотой, с восторгом воспринимаю то, сколько людей собирается на «Уборочку». То, что они готовы жертвовать своё время для того, чтобы принести добро городу.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Ещё в марте инициативные минчане создали чат в Телеграмме. За 8 месяцев число подписчиков канала выросло втрое! Сюда люди сбрасывают фотографии несанкционированных свалок, рассказывают про захламлённые парки. Команда «Уборочки» выбирает день, время. Активисты встречаются и наводят порядок. Анастасия Лазоренко считает, что помощь лишней не бывает и хочет сделать свою страну чистой и красивой.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Анастасия Лазоренко:
Когда мы приходим отдыхать в зелёную зону и видим мусор, который оставляют после себя некоторые люди, я лично не могу пройти просто так. У меня всегда есть в рюкзаке мешочек – я собираю мусор. У меня даже мои дети умеют раздельно собирать отходы и выкидывать их. Повторяют за мной: если видят бутылку, донесут её до урны.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Перчатки, сменная одежда и обувь. На уборку активисты советуют надевать вещи, которые не жалко выпачкать. В последней акции участвовали 19 человек. Мусорный рейд занимает от полутора до пяти часов. Капитальную уборку зачастую разбивают обедом, берут собой чай и бутерброды.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Денис Тушинский, активист:
Даже в нашем районе мы убрали 4-5 парков. Да, не полностью. Но некоторые из них на значительный процент. Не так уж и мало. К сожалению, у нас на многих озеленённых территориях есть ещё строительный мусор. Мы выявляли несанкционированные свалки отходов и сообщали «Зеленстрою», районным администрациям. Во многих случаях эти свалки были ликвидированы.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Мусор складывают в 120-литровые пакеты. После – сортируют. Раздельно складывают стекло, пластик, жесть и отходы, которые не перерабатываются. Доверху набитые мешки отвозят в пункт приёма вторсырья. В чат загружают фотоотчёт. В сквере Фрунзенского района 4 человека за час с небольшим собрали почти 20 кг ненужного «добра».

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Алексей Север, активист:
Я сам организовываю уборки с 18 лет. За 4 года я организовал около 40 уборок. Так же принимаю участие в «Уборочке». У меня есть свой проект. Есть группа в Инстаграм, есть группа ВКонтакте, там больше 2000 подписчиков.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Основатели проекта стажируются на социальном уикенде. Это специальная школа для активистов. Здесь учат продвигать проекты, создавать сайты, искать инвесторов и работать со СМИ. В феврале в Беларуси заработал чат-бот, который помогает сортировать мусор. Искусственный интеллект подсказывает, куда выбросить обёртку от шоколада, что делать с остатками еды и даже как распорядиться ненужной одеждой.

Умный чат-бот подскажет белорусам, что делать с бытовым мусором

Наталья Блыщик, сотрудник Центра экологических решений:
Больше 5 лет консультируем людей по раздельному сбору отходов. Эти вопросы довольно однотипные. Наша команда разработчиков этого приложения просто решила в один момент: давайте мы сделаем такое приложение, где люди сами будут узнавать.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

Первый день существования интерактивной платформы ещё не достиг своего экватора, а экологический искусственный интеллект уже ответил на 1300 животрепещущих вопросов. Этот помощник выполняет ещё и роль советчика.

Наталья Блыщик:
Он нам рассказывает: что это за пластик. Это полипропилен. Для чего он подходит, какие продукты можно хранить в полипропилене, и в каком виде этот пластик перерабатывается в нашей стране.

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

За прошлый год в Беларуси собрали ни много ни мало 715 000 тонн вторсырья. Львиная доля такого мусора приехала на сортирующие и перерабатывающие заводы из столицы. Полезные для экологии предприятия открывают в Синеокой из года в год.

Люди в материале: Анастасия Лазоренко, Денис Тушинский, Алексей Север, Наталья Блыщик
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенняя изморозь, небо затянули тучи, Минск в дымке. С самого утра активисты вышли на уборку мусора. Локация – сквер во Фрунзенском районе. Как проходила акция,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчанин продаёт обычный камень (по имени Пётр) за 500$
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика