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«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?
Источник материала: СТВ
Осенняя изморозь, небо затянули тучи, Минск в дымке. С самого утра активисты вышли на уборку мусора. Локация – сквер во Фрунзенском районе. Как проходила акция, рассказываем в программе
Недалеко торговый центр, поэтому бутылки, рекламные буклеты, окурки и пустые пачки от сигарет здесь на каждом шагу.
Ещё в марте инициативные минчане создали чат в Телеграмме. За 8 месяцев число подписчиков канала выросло втрое! Сюда люди сбрасывают фотографии несанкционированных свалок, рассказывают про захламлённые парки. Команда «Уборочки» выбирает день, время. Активисты встречаются и наводят порядок. Анастасия Лазоренко считает, что помощь лишней не бывает и хочет сделать свою страну чистой и красивой.
Перчатки, сменная одежда и обувь. На уборку активисты советуют надевать вещи, которые не жалко выпачкать. В последней акции участвовали 19 человек. Мусорный рейд занимает от полутора до пяти часов. Капитальную уборку зачастую разбивают обедом, берут собой чай и бутерброды.
Мусор складывают в 120-литровые пакеты. После – сортируют. Раздельно складывают стекло, пластик, жесть и отходы, которые не перерабатываются. Доверху набитые мешки отвозят в пункт приёма вторсырья. В чат загружают фотоотчёт. В сквере Фрунзенского района 4 человека за час с небольшим собрали почти 20 кг ненужного «добра».
Основатели проекта стажируются на социальном уикенде. Это специальная школа для активистов. Здесь учат продвигать проекты, создавать сайты, искать инвесторов и работать со СМИ. В феврале в Беларуси заработал чат-бот, который помогает сортировать мусор. Искусственный интеллект подсказывает, куда выбросить обёртку от шоколада, что делать с остатками еды и даже как распорядиться ненужной одеждой.
Первый день существования интерактивной платформы ещё не достиг своего экватора, а экологический искусственный интеллект уже ответил на 1300 животрепещущих вопросов. Этот помощник выполняет ещё и роль советчика.
За прошлый год в Беларуси собрали ни много ни мало 715 000 тонн вторсырья. Львиная доля такого мусора приехала на сортирующие и перерабатывающие заводы из столицы. Полезные для экологии предприятия открывают в Синеокой из года в год.
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Осенняя изморозь, небо затянули тучи, Минск в дымке. С самого утра активисты вышли на уборку мусора. Локация – сквер во Фрунзенском районе. Как проходила акция,...
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