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Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»

22.11.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мини-футбольная «Столица» терпит второе поражение в элитном раунде Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз команда уступила чешкой «Спарте».

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»

К 13-й минуте первого тайма гости забили два мяча в ворота минчан. Команда Евгения Осинцева до перерыва смогла один гол отыграть: пенальти реализовал Павел Роговик. Но полностью отыграться на получилось. Уже в середине второй 20-минутке чешский клуб третий раз огорчает хозяев. Жигалко на 37-й минуте сделал счет – 2:3, но последнее слово осталось за «Спартой». Пражане на последних мгновениях встречи забили еще один раз. «Столица» проигрывает – 2:4.

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»

Павел Раговик, игрок МФК «Столица»:
Ключевое – это реализация момента. Моменты были 100 %-ные, но мы их не забиваем. Соперник выше классом, наверное.

Во втором матче нашей группы «Барселона» с таким же счетом переиграла украинский «Херсон».

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»

Люди в материале: Павел Раговик
 
 
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Новости Беларуси. Мини-футбольная «Столица» терпит второе поражение в элитном раунде Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз команда уступила...
 
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