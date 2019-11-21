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Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

22.11.2019 12:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

50 лет назад ихтиологи в водах Беларуси насчитывали 49 видов рыб, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

Сейчас доподлинно известно, в водоемах страны прописано 65. Еще порядка трех в статусе «подозреваемые». За это время добавилось черноморской кильки, тюльки, бычков.

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Так называемый, процесс инвазии. Черноморские виды рыб, которые были раньше в Черном море, потихонечку поднимаются по рекам, по Днепру, к нам, в Беларусь. И таких видов у нас уже 8 штук.

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

Больше всего у нас щук, окуня, плотвы, уклейки, густеры, леща. Это самые популярные и массовые обитатели рек и озёр. С десяток и краснокнижных водоплавающих. Впрочем, кого только не встретишь в отечественных водах!

История не про мутные дебри Амозонки. Рыба-тигр, хоть и близкая родственница карпа, но обладает крутым нравом и подмоченной репутацией. Пиранья сомкнула челюсть на наживке рыбаков на Заславском водохранилище. Рыба, наводящая страх, была замечена и в Березинском заповеднике. Попалась на удочку зубастая иностранка и на Березине в районе Светлогорска. Всплывала опасность с плавниками и еще и в других местах. 

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Виктор Ризевский:
Самое дивосная где-то в 2004 году информация: озеро Белое. Белозерская ГРЭС. Там водоем-охладитель. Вода теплая – круглый год 15 градусов, где сбрасывается вода. Пошла информация, что в этом озере появились пираньи. Не то, что одна-две. Много пираний!

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

Опасности, по словам специалистов, наши пираньи-одиночки не представляют.

Виктор Ризевский:
Появляются и много аквариумной рыбы. Покупают аквариумы. Посадили маленькую, она вырастает – такая болванка –1,5 метра. Ну что с ней делать? Жалко на сковородку. Выпускают на водоем.

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

Самостоятельное зарыбление запрещено законом. Баланс природы постоянно восстанавливают профессионалы. Для того, чтобы белорусы без труда ловили рыбку из пруда, ежегодно проводится зарыбление водоемов.

Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

 

Люди в материале: Виктор Ризевский
 
 
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50 лет назад ихтиологи в водах Беларуси насчитывали 49 видов рыб, рассказали в программе «Специальный репортаж».  Сейчас доподлинно известно, в водоемах страны...
 
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