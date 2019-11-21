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Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма
Источник материала: СТВ
50 лет назад ихтиологи в водах Беларуси насчитывали 49 видов рыб, рассказали в программе
Сейчас доподлинно известно, в водоемах страны прописано 65. Еще порядка трех в статусе «подозреваемые». За это время добавилось черноморской кильки, тюльки, бычков.
Больше всего у нас щук, окуня, плотвы, уклейки, густеры, леща. Это самые популярные и массовые обитатели рек и озёр. С десяток и краснокнижных водоплавающих. Впрочем, кого только не встретишь в отечественных водах!
История не про мутные дебри Амозонки. Рыба-тигр, хоть и близкая родственница карпа, но обладает крутым нравом и подмоченной репутацией. Пиранья сомкнула челюсть на наживке рыбаков на Заславском водохранилище. Рыба, наводящая страх, была замечена и в Березинском заповеднике. Попалась на удочку зубастая иностранка и на Березине в районе Светлогорска. Всплывала опасность с плавниками и еще и в других местах.
Опасности, по словам специалистов, наши пираньи-одиночки не представляют.
Самостоятельное зарыбление запрещено законом. Баланс природы постоянно восстанавливают профессионалы. Для того, чтобы белорусы без труда ловили рыбку из пруда, ежегодно проводится зарыбление водоемов.
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50 лет назад ихтиологи в водах Беларуси насчитывали 49 видов рыб, рассказали в программе «Специальный репортаж». Сейчас доподлинно известно, в водоемах страны...
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