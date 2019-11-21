|
В Молодечно в ТЦ произошёл пожар. Эвакуированы 80 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно в торговом центре произошел пожар.
По
Было обнаружено слабое задымление в торговом зале на первом этаже ТЦ на улице Строителей.
Установлено, что произошло загорание отложений в духовом шкафу в цехе по производству хлебобулочных изделий.
До приезда спасателей торговый центр самостоятельно покинули 80 человек. Никто не пострадал. Устанавливается причина происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Молодечно в торговом центре произошел пожар. По информации МЧС, сигнал о срабатывании сигнализации системы передачи извещения о ЧС «Молния»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)