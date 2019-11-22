Знакомьтесь: молодой специалист — начальник караула Шарковщинского РОЧС Сергей Лагунёнок

Источник материала: Клiч Радзiмы

Какие эпитеты в полной мере могут подойти молодому парню, выбравшему профессию спасателя? Смелый, сильный, ответственный… Герой нашего рассказа — начальник караула первой смены Шарковщинского РОЧС Сергей Лагунёнок. Думаю, что он вполне соответствует данным качествам.

Сергей — молодой специалист. Родом из агрогородка Иоды. В нынешнем году он окончил столичный университет Гражданской защиты Республики Беларусь и вернулся на малую родину. Придя на службу 3 августа, зарекомендовал себя с положительной стороны. Хорошо приняли юношу и в новом коллективе, коллеги и руководство помогли освоиться. Благодаря своим личным качествам и отношению к делу, новоиспеченный специалист очень быстро влился в ряды спасателей. Во-первых, все отмечают усердие, с которым он постигает тонкости профессии, во-вторых, чувствуются в его характере решительность и твердость духа.

Что ж, теперь молодому специалисту предстоит нарабатывать практические навыки. По его словам, он в любую минуту готов выехать на пожар, так как абсолютно уверен и в своих знаниях, и в своих силах.

О своей работе Сергей отзывается с теплотой, говорит, что искренне любит ее, с радостью ежедневно приступает к службе. О том, как возникла мысль стать спасателем, не помнит, рассказывает, что всё произошло само по себе. Вообще, вся семья Лагунёнков — это достаточно серьезные люди, добившиеся определенных успехов в своей деятельности: мама — директор Иодской ДС-СШ, отец работает там же учителем физической культуры и здоровья. Видимо, Сергей не мог сделать другой выбор, чему несказанно рад.

— У каждого спасателя, на мой взгляд, обязательно должны присутствовать подготовка и знания, — говорит Сергей Лагуненок. — Высокий профессионализм заключается в том, что в экстремальной ситуации ты не растеряешься, а быстро примешь верное решение. Не последнюю роль в нашем деле играют мужество, трудолюбие, твердый и уравновешенный характер. Не бояться трудностей и непредвиденных ситуаций — все преодолимо, и даже из самой сложной ситуации всегда можно найти выход.

На будущее молодой человек также имеет определенные планы, например, продолжить обучение и карьерный рост, обзавестись надежным тылом и остаться в горпоселке. А такие специалисты всегда нужны.

Елена АНАНИЧ.