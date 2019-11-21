Минские таможенники изъяли 7,5 тыс. банок с запрещенной табачной смесью

Источник материала: Аргументы и факты

Как рассказала «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой изъяли из незаконного оборота около 7,5 тыс. банок некурительного табачного изделия – снюса, который запрещен к обороту в Беларуси.

Специалист пояснила, что в адрес 19-летнего минчанина посредством службы экспресс-доставки пришли две посылки из России. В документах были заявлены конфеты. На самом деле в посылках находилось в общей сложности 4,5 тыс. банок с некурительными табачными изделиями. При проведении дополнительной проверки установлено, что в гараже получателя данного товара хранится еще 3 тыс. банок со снюсом.

В результате таможенниками из незаконного оборота изъято около 50 кг снюса стоимостью в 90 тыс. руб. В отношении гражданина, пытавшегося переместить запрещенный к ввозу и обороту на территории Беларуси товар, составлен административный протокол по ч. 2 ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь. Суд вынес решение о наложении штрафа на минчанина в размере 20 базовых величин (1 б.в. – 25,5 руб.) и конфискации табачного изделия.