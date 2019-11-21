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«К выпускному скинула 17 кг и порадовала себя кусочком сальца». Минчанка - об ошибках худеющих

22.11.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ»: мы просим белорусов рассказать о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и посчитать, во сколько им это обошлось. Своим опытом делится Дарья Грицкевич: 25 лет, работает юристом, а еще «любит и умеет вкусно готовить». Дарья худела со школьных лет, совершила многие типичные ошибки худеющих, но сейчас нашла тот ЗОЖ, который ей подходит — и для тела, и для души.

Для участия в конкурсе необходимо прислать до 25 ноября свою фотографию, а также развернутую историю на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Реальный ЗОЖ». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф.И.О., город, мобильный телефон. Правила читайте по ссылке.

«Вес ушел, но вместе с тем в поджелудочной железе образовался камешек»


Фото: из личного архива героини. Дарья в 10 классе.

— Начну с того, что я всегда была склонна к полноте. Я люблю вкусно поесть и не считаю это каким-то отклонением от нормы. Совсем другое дело, если количество или качество этой самой «вкусной» еды отрицательно влияют на наше здоровье.

Сейчас я прекрасно понимаю, что всему есть мера и всегда важно суметь сказать «нет», но особенную сложность вызывает необходимость сказать «нет» себе. Тем более, в детстве или подростковом возрасте, когда хочется всего и сразу.

Так сложилось, что начиная с 11-го класса (2011 год) я худела, причем в данном случае слово «похудение» охватило все существующие отрицательные характеристики этого процесса: когда делаешь все, чтобы добиться максимальных результатов за короткий срок.


Фото: из личного архива героини. 2014 год.

Сначала к выпускному я сбросила 17 кг… Да, я отнюдь не была «дюймовочкой» (вес 83 кг при росте 167 см), но от этого до покупки платья на выпускной не страдала: у меня было много друзей, внимания. Но красивое красное платье из атласной ткани с открытыми плечами, в котором девушка хочет выглядеть богиней, все меняет! В свой выпускной я весила заветные 66 кг, выглядела, как мне казалось, шедеврально и даже до церемонии награждения порадовала себя кусочком засоленного, любимого мной сальца (ом-ном-ном). Что интересно, это одно из ярких воспоминаний того дня!

В общем, вес-то ушел благодаря одной известной белковой диете и продержался довольно долго (я ограничивала себя «правильными» продуктами и не ела после 18.00, так что на первый курс пришла в весе 63 кг). Но вместе с этим в поджелудочной железе образовался камешек, который до сих пор время от времени дает о себе знать приступами острой боли.

Фото: из личного архива героини. Выпускной в университете, 2016 год.

Потом с соседками по комнате (привет, девчонки, очень вас люблю!) развлекались, экспериментируя с похудением наперегонки: то сидя на гречке с кефиром по две недели, то питаясь только яблоками с творогом или йогуртом. Зато могли позволить себе за стипендию с такой вот экономией сходить и в кино, и в музей, и на концерт.

Как вы сами понимаете, ни к чему хорошему это не привело: преподавателей пугал бледный вид, а врачи хватались за голову, когда видели уровень гемоглобина в крови. Потому что вместе с «жирком с боков» уходили так нужные нам мышцы.

Сейчас часто думаю: «Если бы мои нынешние мозги той глупенькой Даше, вот дел бы мы с ней наворотили!», — но это все, к сожалению, только мои фантазии.

«Думала, что нахожусь среди натренированных агентов спецразведки»

Фото: из личного архива героини. Весна 2018 года.

Наверное, мне нужно было через это пройти, чтобы, наконец, навести порядок в своей голове, а еще — встретить «своего» тренера.

В университете я то набирала вес (он колебался от 59 до 66 кг), то сбрасывала его. При этом особо изменений во внешнем виде не происходило, и даже если я худела — никто этого не замечал (плюс в том, что, когда толстела, — тоже).

На фоне стресса после окончания учебы (поиск рабочего места, первая работа) я прилично поднабрала… и стала весить 76 кг. В «состоянии хомячка» прошел 2017 и 2018 годы (все было классно, ведь жизнь — интересная штука, но лишний вес давал о себе знать: болью в спине, одышкой, плохим настроением от ставшей маленькой вещи, которую раньше я носила).

В 2018 пришла на занятия к Оле (для меня — самый лучший тренер!) на групповые тренировки. Сказать, что я «умирала» — это ничего не сказать. Да, первое время было тяжело (жэстачайшэ). Через пару минут занятий мне казалось, что прошла уже вечность. Но пример других девчонок мотивировал (признаюсь, я долго думала, что нахожусь среди «терминаторов» или натренированных агентов спецразведки). Так «ушли» следующие 3 кг, я стала сильнее, выносливее, а тело — более подтянутым.

В начале 2019 года Оля предложила нам в качестве эксперимента поучаствовать в так называемом марафоне. Его суть была в следующем: нам необходимо было, кроме тренировок, питаться, заранее планируя рацион — калории, жиры, белки, углеводы. В качестве мотивации Оля предложила организовать для нас фотосессию весной. В общем, долго уговаривать не пришлось: после новогодних праздников всем хотелось сбросить «тяжесть».

Переполненные энтузиазмом, мы дружно закупились кухонными и напольными весами, установили приложения для подсчета калорий, обзавелись сантиметрами, набрались терпения и стали работать, с трепетом ожидая результатов. И заранее скажу — мы все их добились. И получили свою фотосессию!


Фото: из личного архива героини. Та самая фотосессия

Что я усвоила за это время: можно вкусно есть и худеть. Мы даже сначала дружно терроризировали нашего тренера вопросами: «А я не слишком много ем? Может, лучше сократить рацион?». После первых замеров вопросы отпали. Правда, время от времени Оле приходилось заставлять нас добирать дневную норму (да-да, добирать, а не наоборот). Главное правило — вечером не налегать на углеводы, не употреблять жиры, и, конечно, соблюдать калорийность на день. И тренировки никто не отменял. Еще каждый день нужно было отчитываться о количестве съеденного, проходить не менее 10 тысяч шагов в день, пить не менее двух литров воды.


Фото: из личного архива героини. Дарья сейчас

Так я сбросила еще 6 кг: вес в течение марафона то приходил, то уходил, но при этом размеры талии и бедер уменьшались. Сейчас я вешу 67 кг, но нравлюсь себе больше, чем когда-либо. Я понимаю, что важна не столько цифра на весах, сколько ее составляющие.


Фото: из личного архива героини

«Стоит мой ЗОЖ не так много благодаря огороду бабушки»

Вот такой мой реальный ЗОЖ: с вечно мокрой от пота спортивной формой, взвешиванием еды перед употреблением, радостью от «покорения» новых вершин и решения трудных задач, с принятием себя и своего веса и прекрасным чувством, которое «накрывает» во время и после тренировок — когда хочется жить, творить и танцевать.


Фото: из личного архива героини

А стоит мой ЗОЖ не так много (в том числе, благодаря огороду бабушки): 12 занятий в месяц — 70 рублей. Примерный рацион — творожная запеканка (творог, яйца или яичные белки, заменитель сахара, манная крупа) либо творожники с клюквенным джемом, кофе с молоком на завтрак. На обед «гнезда» из куриной грудки с сыром, яйцом, помидором. Яблоко, банан, зефир в шоколаде или даже пара шоколадных конфет на перекус. Кабачок, запеченный с той же куриной грудкой, луком, морковью и греческим йогуртом под сырной «шапкой», на ужин. Все в среднем около 10 рублей.


Фото: из личного архива героини

Я долго не решалась написать, но поняла: когда читаю истории разных людей об успехах и победе над собой — вдохновляюсь на новые свершения. И захотелось тоже кого-нибудь вдохновить и «спасти» от совершенных мною ошибок. Надеюсь, у меня получилось!

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Своим опытом делится Дарья Грицкевич: 25 лет, работает юристом, а еще «любит и умеет вкусно готовить».
 
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