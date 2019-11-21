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«Странный» хоккейный матч в чемпионате Беларуси оказался «договорняком»
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет и МВД выявили «факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» — «Могилев», который прошел 12 ноября. Об этом
— В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) УК Беларуси, — рассказали в ведомстве.
Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.
Напомним, что
Позже «странным матчем»
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В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения...
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