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«Странный» хоккейный матч в чемпионате Беларуси оказался «договорняком»

22.11.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет и МВД выявили «факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» — «Могилев», который прошел 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СК.


Фрагмент матча «Могилев» — «Динамо-Молодечно», Tribuna.com

— В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) УК Беларуси, — рассказали в ведомстве.

Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.

Напомним, что этот матч вызвал большие подозрения из-за котировок букмекеров (коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой — с 7.10 до 1.68), а также из-за хода поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6.

Позже «странным матчем» занялись правоохранительные органы.

 
Теги: Могилев
 
 
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В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения...
 
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