В Минске мужчина украл мотоцикл и продал его прохожему за 26 рублей

Источник материала: Tut.by

В столичной Лошице мужчина украл и продал мотоцикл, а вырученные деньги потратил на покупку алкоголя. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило заявление от 60-летнего мужчины, который сообщил, что у него пропал мотоцикл «Днепр», припаркованный возле гаража. Милиционеры по горячим следам установили личность похитителя и задержали его, когда он распивал спиртные напитки в гостях у знакомого.

В ходе опроса 43-летний мужчина пояснил, что сначала пытался сдать краденый мотоцикл в пункт переработки вторсырья, но там ему отказали в приемке из-за отсутствия документов. Тогда он продал мотоцикл прохожему на улице за 26 рублей, а вырученные деньги потратил на покупку алкоголя.

Материалы проверки направлены в РОСК для дачи правовой оценки. Действия мужчины могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.