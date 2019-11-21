До чего дошел прогресс! Селфи вместо паспорта и кредит в кармане

Минск-Новости ». А это значит, оформить онлайн-кредит либо совершить крупную сделку удаленно получится лишь после прохождения биометрической аутентификации — «предъявления» лица и голоса. Какие биометрические данные клиентов будут использоваться в белорусских банках и зачем это нужно, узнавала корреспондент агентства «».





Биометрическая аутентификация — это способ подтверждения личности человека с использованием одного или нескольких различных характеристик: по отпечаткам пальцев, рисункам вен ладони, по радужной оболочке глаза и т. п.





Такой способ аутентификации (при помощи биометрических характеристик лица и голоса) будет использоваться для входа в дистанционные сервисы банков и иных юридических лиц посредством МСИ — межбанковской системы идентификации.









Что дает система МСИ





Межбанковская система идентификации — это, условно говоря, единая национальная база данных, в которой хранится информация о физических лицах, индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, которые являются клиентами банков.





Эти данные в МСИ предоставляют белорусские кредитно-финансовые учреждения в соответствии с действующим законодательством.





С помощью МСИ вы можете дистанционно стать клиентом банка, пользоваться интернет- и мобильным банкингом, проверять свою кредитную историю в регистре Нацбанка и т. д.





Что добавится













Для входа в дистанционные сервисы посредством МСИ большинство используют свой логин (номер телефона, личный номер или e-mail) и либо постоянный пароль (заданный в момент регистрации в МСИ), либо одноразовый пароль (из SMS-сообщения, получаемого в момент авторизации), реже — с использованием сертификата ГосСУОК (записанного либо на usb-носителе, либо на sim-карте мобильного оператора).





Перед тем как воспользоваться данным способом, необходимо будет дистанционно, в Личном кабинете МСИ, зарегистрировать свои биометрические данные — фотоизображение лица и аудиозапись голоса.





Регистрация осуществляется с использованием камеры и микрофона персонального устройства клиента (мобильного телефона, ноутбука и т. п.) — в момент регистрации клиент должен сделать селфи и записать свой голос, произнеся три комбинации цифр от 0 до 9 (в прямом, обратном и случайном порядке)









Далее для входа в дистанционные сервисы посредством МСИ пользователю необходимо будет указать свой логин (номер телефона или личный номер) и сделать видеозапись своего лица и голоса, произнося отображаемую на экране случайную комбинацию из пяти цифр.





Три белорусских банка уже начали тестирование биометрической аутентификации. Предположительно, со следующего года вход посредством МСИ с использованием биометрических данных в систему дистанционного банковского обслуживания (интернет- и мобильный банкинг) станет доступным для реализации всем белорусским банкам.





Пилотный проект запустили еще в начале года на базе ОАО «НКФО «ЕРИП» — Открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство». В эту организацию мы обратились с вопросами.





Насколько это надежно





Почему решили в качестве биометрических данных использовать именно лицо и голос?





Лицо и голос — наиболее «удобные» характеристики человека с точки зрения организации их использования в технических решениях, связанных с вопросами подтверждения личности. Доступность и распространенность технических средств (фотокамер и микрофонов), необходимых для получения биометрических данных, не вызывает никаких сложностей как с точки зрения организации технологического процесса, так и с точки зрения повседневного использования.









Нами используется обе биометрические характеристики человека (лицо и голос), т. к. это позволяет повысить надежность системы подтверждения личности: с одной стороны, мы сравниваем два типа данных, которые в совокупности уже сложнее подделать, с другой — такая комбинация позволяет нам с высокой долей вероятности подтвердить то, что перед камерой живой человек, а не смонтированная видеозапись.





А именно факт наличия живого человека, и именно того, который хочет подтвердить свою личность в процессе оформления банковского продукта или получения доступа к закрытой информации, является камнем преткновения в любых системах подтверждения личности, и только биометрическая аутентификация позволяет подтвердить, что сейчас в дистанционном канале банка находится его настоящий клиент.





А что, если кто-то завладеет моим паролем от МСИ и попробует зарегистрировать свою фотографию в моей учетной записи?





В процессе регистрации биометрического шаблона (фотоизображения лица) в личном кабинете МСИ предусмотрен этап проверки предъявленного пользователем фотоизображения лица с фотоизображения из документа, удостоверяющего личность (паспорта, вида на жительства).





В МСИ персональные данные физических лиц проходят сверку с паспортными данными, хранящимися в информационных ресурсах МВД.





Не похожи на фото из паспорта — это проблема?





Система биометрической аутентификации, как и любая другая техническая система, естественно, предъявляет определенные требования к качеству обрабатываемых данных, в частности фотоизображений лица и аудиозаписей голоса.





Так, например, среди требований к фотоизображению лица подходящие разрешение и резкость фотоснимка, наличие равномерной освещенности лица, ракурс съемки, отсутствие «помех» на лице (очков, бороды, челки на пол-лица, головного убора), других лиц в кадре, возрастных изменений лица и т. п.





Все эти требования, с одной стороны, необходимы, т. к. позволяют повысить качество и надежность системы и, соответственно, доверие к ней, с другой — могут доставить определенные неудобства пользователям, например, если у вас на фотографии в документе, удостоверяющем личность, имеется челка, которая закрывает значительную часть лица, или само качество фотоизображения низкое, то высока вероятность, что зарегистрировать свой биометрический шаблон лица не получится.





Специалисты прогнозируют такие ситуации и поэтому прорабатывают вопрос об организации процесса регистрации биометрических шаблонов в личном присутствии.









Как взять кредит мошеннику? Теперь никак





Люди свободно выкладывают в социальные сети свои фотографии и видео. Что помешает мошенникам скачать фото, сделать монтаж голоса и взять онлайн-кредит, используя чужие биометрические данные?





Даже если у мошенника появится аудиозапись голоса, в котором человек произносит цифры от 0 до 9, он не успеет их склеить в нужной последовательности при прохождении аутентификации, ведь произносить их нужно в том порядке, какой указан на экране.





У разработчика большой опыт распознавания речевых алгоритмов, его системы умеют отличать, что была склейка, что голос синтезирован. Система осуществляет проверку живости, следит за мимикой, артикуляцией. Во время аутентификации человека просят произнести случайные цифры за короткий период времени, которые появляются перед ним на экране.





Когда человек произносит, скажем, цифру 5, на губах возникает определенная артикуляция. Картинка сверяется со звуком — что лицо, которое находится перед экраном, произносит верные цифры. Живость определяется разными способами: клиента просят поднести лицо ближе к камере, улыбнуться, моргнуть.





Человек должен смотреть в камеру, соблюдать определенное расстояние от лица до камеры. Поэтому фотографии и видео из социальных сетей мошенникам не помогут.



Где гарантия, что после того, как я сделаю фото и видео для банка, их не будут использовать не по назначению?





Биометрические данные клиентов будут храниться в биометрической системе, в защищенном контуре. Банки не будут иметь к ней доступа. Это сделано для безопасности клиентов. Фотографии размещаются без подписей имени и фамилии, там будет технический идентификатор: фото и подпись, условно говоря — «Клиент № 18.138.».





Банковские работники не будут иметь доступа к фотографиям. Они только получат ответ: предъявленные клиентом данные соответствуют либо не соответствуют имеющимся образцам лица и голоса.





Биометрия даст белорусам возможность пользоваться услугами банков удаленно





Будет ли биометрическая аутентификация обязательной для всех?





Нет, это лишь еще один из уже существующих способов подтверждения личности посредством МСИ. Каждый из способов имеет свою специфику применения в зависимости от задачи и потенциальных рисков, а наша задача — предложить клиентам наибольшее разнообразие способов подтверждения личности. Как использовать или не использовать в принципе данный способ — это решение банков и юридических лиц, которые посредством МСИ предоставляют клиентам возможность входа в свои дистанционные каналы обслуживания, а также желание самих клиентов, каким именно способом из предложенных воспользоваться.









Зачем внедрять биометрию, если у нас и так предостаточно вариантов для входа в интернет- и мобильный банкинг?





Биометрическая аутентификация — это новый виток развития технологий в мире, и белорусские специалисты стремятся идти в ногу со временем, предоставляя новые, более удобные и надежные способы решения задач, стоящих перед клиентами и партнерами.





Совсем недавно, чтобы стать клиентом определенного банка, необходимо было лично прийти в его отделение, а теперь, используя современные технологии, клиентом банка можно стать не выходя из дома, стоя на остановке в ожидании автобуса, или даже находясь за пределами Республики Беларусь.