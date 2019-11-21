Российская ФСБ спасла Путина от свержения









Отмечается, что спецоперация прошла в Москве, Татарстане и Тюменской области.

По данным спецслужбы, задержанные создавали закрытые террористические структуры в регионах, занимались поиском денег, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.





"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.





У задержанных изъяли пропагандистские материалы, средства связи и носители информации.





Возбуждены уголовные дела.









"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.





Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.