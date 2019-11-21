Казах уговорил могилевчанок поработать проститутками в России

Гражданин Казахстана 1978 г.р., находясь на территории России, выискивал потенциальных жертв в социальных сетях. Списываясь с ними, обещал заманчивые условия для занятия проституцией: благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3000 долларов США (50% из них – сутенеру).





Разумеется, эти условия для "жриц любви" и близко не соответствовали реальности.





Найдя потенциальных жертв, фигурант прибыл в Могилев , о чем заблаговременно было известно оперативникам. Они задержали мужчину 21 ноября около 11 часов на автовокзале города, при посадке в маршрутное такси.









Он планировал доставить «живой товар» до Минска , а затем вылететь в Москву (билеты приобрел заблаговременно).





Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.