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Казах уговорил могилевчанок поработать проститутками в России

22.11.2019 12:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве правоохранителями пресечен канал вывоза за пределы страны трех жительниц области с целью занятия проституцией.

Гражданин Казахстана 1978 г.р., находясь на территории России, выискивал потенциальных жертв в социальных сетях. Списываясь с ними, обещал заманчивые условия для занятия проституцией: благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3000 долларов США (50% из них – сутенеру). 

Разумеется, эти условия для "жриц любви" и близко не соответствовали реальности.

Найдя потенциальных жертв, фигурант прибыл в Могилев, о чем заблаговременно было известно оперативникам. Они задержали мужчину 21 ноября около 11 часов на автовокзале города, при посадке в маршрутное такси. 


Он планировал доставить «живой товар» до Минска, а затем вылететь в Москву (билеты приобрел заблаговременно).  

Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией. 
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Могилеве правоохранителями пресечен канал вывоза за пределы страны трех жительниц области с целью занятия проституцией.
 
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