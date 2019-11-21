﻿ Юрий Вернидуб: Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Вернидуб: Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России

22.11.2019 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинский специалист Юрий Вернидуб, заступивший на пост главного тренера солигорского "Шахтера", в интервью Владимиру Пирогу объяснил, почему не желает работать в российских клубах.

- Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

- Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите"... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему.


А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать — хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь "мутить", делаешь что-то не то, а требуешь многого — это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский специалист Юрий Вернидуб, заступивший на пост главного тренера солигорского "Шахтера", в интервью Владимиру Пирогу объяснил, почему не желает работать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы МИД Финляндии и Швеции 25 ноября посетят Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика