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Главы МИД Финляндии и Швеции 25 ноября посетят Беларусь

22.11.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и министр иностранных дел Швеции Анн Линде 25 ноября посетят с рабочим визитом Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.


Главы внешнеполитических ведомств проведут переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Также запланирована их встреча с руководством страны.
 
 
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и министр иностранных дел Швеции Анн Линде 25 ноября посетят с рабочим визитом Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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