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Главы МИД Финляндии и Швеции 25 ноября посетят Беларусь
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и министр иностранных дел Швеции Анн Линде 25 ноября посетят с рабочим визитом Беларусь. Об этом
Главы внешнеполитических ведомств проведут переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Также запланирована их встреча с руководством страны.
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и министр иностранных дел Швеции Анн Линде 25 ноября посетят с рабочим визитом Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в...
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