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Совет по иностранным инвестициям Беларуси начнет работу в феврале 2020 года

22.11.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти завершают процедуры создания в стране Совета по иностранным инвестициям, первое заседание которого запланировано на 7 февраля 2020 года.

Об этом сообщил премьер РБ Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«Мы находимся на завершающей стадии процедур по созданию Совета по иностранным инвестициям в том формате, в котором мы его обсуждали во время наших предыдущих встреч. И, конечно же, мы рассчитывает, что этот совет станет эффективной площадкой для диалога с инвесторами и заполнит ту паузу в регулярных встречах инвесторами, которая у нас, к сожалению, произошла в последнее время», - сказал премьер РБ.

«Принимая во внимание, что банк принимает непосредственное участие в создании Совета, авторитет банка в инвесторских кругах, я приглашаю вас лично, г-н президент, принять участие 7 февраля 2020 года в заседании Совета», - обратился премьер к главе ЕБРР.


Румас также поблагодарил Чакрабарти за организацию 22 ноября в Лондоне инвестиционного форума для стран "Восточного партнерства".

«Данное мероприятие дает уникальную возможность встретиться напрямую с инвесторами и представить свои страны. При этом особую значимость этому саммиту придает то, что он проходит в 10-ю годовщину Восточного партнерства. Я хочу поблагодарить Вас и всю команду ЕБРР за подготовку этого значимого для нас мероприятия», - сказал Румас.
 
 
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Белорусские власти завершают процедуры создания в стране Совета по иностранным инвестициям, первое заседание которого запланировано на 7 февраля 2020 года.
 
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