"Время экспериментов закончено" Лукашенко взялся спасать Витебскую область

"Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено", - подчеркнул Лукашенко.





Он отметил, что попросил собрать совещание в расширенном составе. Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.















