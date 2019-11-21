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"Время экспериментов закончено" Лукашенко взялся спасать Витебскую область

22.11.2019 12:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко рассчитывает, что совещание по развитию АПК Витебской области станет историческим с точки зрения последствий.

"Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что попросил собрать совещание в расширенном составе. Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.
 
 
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Александр Лукашенко рассчитывает, что совещание по развитию АПК Витебской области станет историческим с точки зрения последствий.
 
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