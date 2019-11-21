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Брестское "Динамо" купит Никиту Корзуна у киевских одноклубников
Источник материала: Партизан
Полузащитник Никита Корзун продолжит карьеру в брестском "Динамо". Белорусский клуб выкупит футболиста у киевского "Динамо".
Брестчане готовы отдать за Корзуна 500 тысяч евро, — сообщает
Сейчас Корзун выступает на правах аренды за клуб второго португальского дивизиона "Вилафранкенсе".
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Полузащитник Никита Корзун продолжит карьеру в брестском "Динамо". Белорусский клуб выкупит футболиста у киевского "Динамо".
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