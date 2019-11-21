ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Друг перевел 300 евро, надо отчитаться?» Налоговики - о денежных переводах из-за границы

22.11.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Пришло уведомление: явиться в налоговую по вопросу получения доходов из-за границы. Как я понимаю, из-за того, что получал от друга на свою карточку несколько переводов в сумме где-то 300 евро. Допустимую сумму я не превысил. Почему тогда вызывают?» — обсуждают на форумах ситуацию белорусы. Вопросов по поводу заграничных денежных переводов и налогов с них действительно бывает много, особенно с учетом того, что количество таких переводов в последнее время растет. FINANCE.TUT.BY попросил специалистов ответить на самые распространенные из них.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Друг живет за границей и перечислил мне в подарок 300 евро. Надо платить налог?

В Министерстве по налогам и сборам отмечают, что необходимость платить налог с денежных переводов из-за границы зависит от характера полученного дохода (подарок, заем, зарплата, продажа имущества, выигрыш, что-либо еще), а также от источника выплаты (физлицо или организация).

Если речь идет именно о подарках, то от близких родственников или свойственников они не облагаются налогоv вне зависимости от суммы.

Близкие родственники — это родители или усыновители, дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, внуки, супруги.

Свойственники — это близкие родственники супруга или супруги.

— Подарки от иных физических лиц в 2019 году облагаются налогом в размере, превышающем 6569 белорусских рублей в сумме от всех источников в течение года, — комментируют в Министерстве по налогам и сборам.

Иными словами, если в течение 2019 года вам надарили, в том числе переводами из-за границы, сумму меньше 6569 рублей, налог платить не придется. Если подарили больше, например, 7000 рублей, то подоходный налог надо будет заплатить только с суммы превышения — 431 рубля. Ставка составит 13%.

А как посчитают сумму, если деньги вам перевели в иностранной валюте?

— Она пересчитывается в белорусские рубли по курсу Нацбанка на день получения перевода, — добавляет налоговый консультант Марина Григорчук.

FINANCE.TUT.BY запустил рубрику «Вопрос — ответ», в которой мы будем отвечать на вопросы читателей. Они могут касаться любой темы, которая связана с личными финансами, — жилищно-коммунальные услуги, налоги, пенсии, зарплаты, торговля, инфляции и другие. К примеру, в октябре прошлого года в Беларуси ввели штрафы за лишние суммы в жировках. А что делать, если нашли ошибки в платежке? Привлечешь ли повышенное внимание налоговиков в будущем, если задекларируешь доходы из-за границы?

Редакция будет отбирать актуальные и интересные вопросы и публиковать на них ответы. В некоторых случаях будем самостоятельно разбираться в вопросе, изучая нормативные документы, а в некоторых — с привлечением экспертов и чиновников. Прислать вопрос можно на bobkov@tutby.com с пометкой «Вопрос — ответ» в теме письма.

Мне пришел перевод из-за границы. Надо подавать декларацию?

— При получении доходов, не подлежащих налогообложению, представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу не требуется, — говорят в Министерстве по налогам и сборам. — Выигрыши в иностранных игорных заведениях, в том числе иностранных онлайн-казино, заработная плата, а также дивиденды, полученные за границей, облагаются налогом независимо от их размера.

Иными словами, если вы получили деньги в подарок, подавать декларацию не нужно. Если заработали тем или иным способом — нужно. Тем не менее, налоговые органы могут заинтересоваться деньгами, которые вы получили, даже если они были подарены. Но переживать из-за этого не стоит.

— У налоговых органов есть информация о том, что такой-то человек получил определенную сумму из-за границы. Но они не могут знать, подлежит этот доход налогообложению или нет. Поэтому налоговые органы вправе попросить пояснения об источниках поступления этих средств. Так что если ваш доход не подлежит налогообложению и вы получили такое уведомление, это не означает, что вам придется что-то платить, — поясняет Марина Григорчук.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как доказать, что деньги мне подарили, а не я их заработал за границей?

Поскольку у налоговой нет информации о характере полученных вами денежных переводов, вас могут попросить предоставить подтверждение того, что этот доход не облагается налогом (например, деньги вам перевели в подарок ко дню рождения).

— К таким документам относятся договор дарения, пояснения физических лиц, отправивших физическому лицу денежные переводы, и тому подобное. При необходимости в налоговый орган предоставляются документы, подтверждающие близкое родство: например, свидетельство о браке или о рождении, — поясняют в ведомстве.

Могут ли меня попросить отчитаться за перевод, полученный несколько лет назад?

Действительно, иногда с момента получения перевода может пройти пару лет, прежде чем налоговая попросит дать пояснения об источниках дохода. Налоговый консультант Марина Григорчук объясняет, почему такие уведомления могут приходить с большой задержкой.

— В налоговые органы стекается информация от банков, почты, систем денежных переводов, других источников. На обработку данных может потребоваться время, — говорит Марина Григорчук. — К тому же на каждую ситуацию могут влиять индивидуальные факторы. Например, человек живет в Минске, а перевод получил в Гомеле. Значит, потребуется больше времени на то, чтобы обменяться информацией. Или, скажем, пришел новый налоговый испектор и заинтересовался переводом, на который его предшественник не обратил внимания, сочтя сумму слишком маленькой. Здесь все очень индивидуально, и удивляться тому, что спустя достаточно длительное время налоговые органы вдруг решили спросить у вас о полученном переводе, не стоит.

В целом никакого «срока давности» у таких переводов нет. А если вы получили доход, который подлежит налогообложению, то временных ограничений по уплате налога тоже не будет.

Получил возврат за бронь отеля или отмену покупки, а меня попросили доказать, что это не доход. Это нормально?

Такие истории иногда случаются. Налоговую могут заинтересовать возвраты на карту от различных интернет-магазинов и сервисов: Uber, Booking, Airbnb, AliExpress и так далее.

— Возврат денежной суммы, потраченной физическим лицом на бронирование билетов, гостиницы и т.п., на покупку вещей через интернет-магазины, не несет никакой экономической выгоды для физического лица, не является его доходом, и, соответственно, объекта налогообложения подоходным налогом в данном случае не возникает, — комментируют в Министерстве по налогам и сборам. — В налоговый орган при необходимости представляются любые документы, подтверждающие факт возврата денежных средств за отмену покупки либо бронирования.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Я продаю свои бэушные вещи на заграничных барахолках. Надо платить налог?

В целом деньги, вырученные за продажу собственных бывших в употреблении вещей, налогом не облагаются, если такая торговля не превращается в предпринимательскую деятельность. Эти же правила действуют, если дело происходит на иностранных барахолках. Остается понять, в какой момент это становится предпринимательской деятельностью.

В министерстве ссылаются на Гражданский кодекс, где сказано, что предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение прибыли в том числе от продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных для продажи. Получается, если вы время от времени продаете что-то из своей одежды или старой техники, предпринимательской деятельностью это назвать нельзя. Но если вы занимаетесь этим слишком часто, налоговики могут предположить, что на самом деле вы получаете «систематическую прибыль».

— При квалификации деятельности физического лица как предпринимательской все установленные Гражданским кодексом признаки учитываются в совокупности. При этом окончательная квалификация деятельности физического лица как предпринимательской возможна только исходя из каждых конкретных обстоятельств, — подчеркивают в министерстве.

Узнает ли налоговая, если я получу денежный перевод из-за границы в другой стране?

— Беларусь заключила договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения более чем с 70 странами, которые включают в том числе меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов. Это означает, что наши налоговые службы могут обмениваться информацией с налоговыми службами этих стран, в том числе в отношении поступивших доходов, — комментирует Марина Григорчук.

Читайте также

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY попросил специалистов ответить на самые распространенные вопросы о переводах и налогах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин похитил мотоцикл и продал его за 26 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние куртки женские 2017 в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика