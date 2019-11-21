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ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды

22.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Госавтоинспекция просит водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют колебания температуры от минусовых до плюсовых значений, а также туманы, дожди и снег. В связи с этим на отдельных участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. Стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, а также избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов.

Кроме того, необходимо повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, пристегиваться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей с применением удерживающих устройств. Также во избежание очередей на шиномонтажах рекомендуется заранее позаботиться о сезонной смене шин, если этого еще не сделано. При низких температурах летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при экстренном торможении автомобиль может уйти в неуправляемый занос. Пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо пересекать дорогу в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться. Также нужно использовать световозвращающие элементы.


Источник: БелТА

 
 
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Госавтоинспекция просит водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. ...
 
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