Самки благородных оленей развлекаются в луже (очень грязное видео из пущи)

Источник материала: Виртуальный Брест

Эпизод купания в грязи оленей попал на видео. Несколько самок принимают грязевые ванны прямо посреди осеннего леса.





Эти крупные, стройные и грациозные животные ведут стадный образ жизни и держатся обычно небольшими группами до 20 особей. Очень редко, когда высота снежного покрова достигает 70-100 см, они вынуждены собираться вблизи кормовых полян в более крупные стада до 60 особей. Участки обитания самок и самцов, как правило, совпадают лишь в период спаривания (август-сентябрь).

Сезонные перемещения оленей в границах своего местообитания хорошо выражены и связаны, прежде всего, с изменением кормовой базы. Пасутся олени преимущественно утром и вечером, а днем отдыхают. Для защиты волосяного и кожного покрова от паразитов и насекомых олени с удовольствием валяются в грязи или песке, такую картину обычно можно наблюдать во время гона.

На территории Беларуси европейский благородный олень был многочисленным до XVII столетия, и, по некоторым данным, отличался более крупными, чем ныне, размерами. Однако в конце XVIII века этот вид копытных в Беловежской пуще был полностью истреблен. В 1865 году сюда в обмен на зубров завезли из Силезии первую партию оленей (5 самцов и 13 самок). В естественные условия благородные олени были выпущены лишь в 1890 году, положив начало нынешней популяции.