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«Колобайки» в Бресте отправляются на зимовку. Увидим ли мы желтые велосипеды в 2020 году?
22.11.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как раз решается вопрос о выделении площадки для хранения велосипедов.
Сезон велошеринга, который стартовал в Бресте с октября нынешнего года, подходит к своему логическому завершению. Желтенькие «колобки» - они же «колобайки» попрощаются с любителями велосипедных прогулок до будущей весны. В ближайшие дни их отправят на зимовку, рассказали Zarya.by в компании Kolobike. Чтобы технику не пришлось транспортировать в столицу, решается вопрос с местными властями о выделении площадки для ее хранения.
- Руководство города пообещало, что вопрос с размещением велосипедов будет решен буквально в течение сегодняшнего дня, - уточнил Вадим Осипчик, директор сервиса «Колобайк». – И планируем потихонечку закрывать сезон. Во время зимовки произведем сервисное обслуживание: байки переберут, отрегулируют, смажут, почистят – ведь это же транспортное средство. Деньги, которые остались у пользователей на балансе, сохранятся до следующей весны.
Впрочем, горечь от расставания представители шеринга обещают смягчить маленькими «приятностями» в сезоне-2020. Во-первых, «колобайков», как и оговаривалось изначально, станет еще больше. Напомним,осенью в рамках тестирования проекта компания поставила в Брест всего сотню черно-желтых. Но уже грядущей весной цифру планируется довести до полутысячи, а то и тысячи велосипедов. Во-вторых, не исключен вариант, что часть из них порадует брестчан нетрадиционной цветовой гаммой – сине-голубой, присущей символике 1000-летия города. Это является одним из условий взаимодействия местных властей и столичного инвестора.
– Будет доработано и само приложение, – дополняет Вадим Осипчик. – Возможно, появится игровая форма, бонусы для людей, которые проедут наибольшее количество километров, и прочее. Самым активным и дисциплинированным пользователям продумаем систему поощрения.
Если подводить итоги сезона в Бресте, в целом он прошел неплохо. С учетом того, что стартовал шеринг лишь в октябре, наибольший пик пользовательской активности наблюдался днем. Хотя летом, отмечает прокатчик, шкала предпочтений обычно смещается в сторону вечерних прогулок.
– Как показал опыт Минска, больше всего поездок в летнюю пору приходилось на вечернее время суток – где-то с 20.00, - озвучивает статистику собеседник. – А осенью это уже полная темнота, поскольку световой день уменьшается.
Разумеется, не обошлось и без некоторых конфузов: байки порой находили в самых неожиданных местах – висящими на дереве, «припаркованными» в багажнике авто или под окнами многоэтажек, даже за пределами города. Тем не менее, говорит руководитель «Колобайка», фактов вандализма в отношении велосипедов у нас все же меньше, чем в столице.
- Однако здесь мы тоже набили свои шишки, причем такие специфические, отличающиеся от минских, - признается собеседник. – Например, я не думал, что будут кражи. Похоже, люди решили не размениваться на бессмысленный вандализм, но вот украсть – конечно. Это то, что меня огорчило. Ведь смысл его (велосипед – авт.) красть? Он же отличается по внешнему виду, куда его потом денешь? Плюс навигатор, который поможет отследить пропажу.
Редакция Zarya.by тоже активно пользовалась "колобками" ;-)
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Как раз решается вопрос о выделении площадки для хранения велосипедов. Сезон велошеринга, который стартовал в Бресте с октября нынешнего года, подходит к своему...
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