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Прокуратура Брестской области предложила допмеры по сокращению задолженности нерадивых родителей
22.11.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуратура Брестской области проанализировала работу с обязанными лицами и предложила дополнительные меры по сокращению их задолженности по выплатам на содержание находящихся на государственном обеспечении детей, сообщили БЕЛТА в службе информации
В этом году в регионе зафиксирован рост количества уголовных дел об уклонении родителей от своих обязанностей в отношении детей или возмещения расходов, затраченных государством на содержание несовершеннолетних, находящихся на государственном обеспечении. За январь-сентябрь по ч.2 ст.174 УК возбуждено 126 уголовных дел - на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В соответствии с декретом "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" о трудоустройстве обязанных лиц должны заботиться территориальные компетентные органы. Так, после судебного решения служба занятости по месту жительства нерадивых родителей выдает им направление на работу. Но не все рады такой опеке и при первой возможности пытаются уклониться от нее", - отметили в
Проведенный в
По результатам надзорных мероприятий
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Прокуратура Брестской области проанализировала работу с обязанными лицами и предложила дополнительные меры по сокращению их задолженности по выплатам на...
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