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Прокуратура Брестской области предложила допмеры по сокращению задолженности нерадивых родителей

22.11.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области проанализировала работу с обязанными лицами и предложила дополнительные меры по сокращению их задолженности по выплатам на содержание находящихся на государственном обеспечении детей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Прокуратура Брестской области предложила допмеры по сокращению задолженности нерадивых родителей

В этом году в регионе зафиксирован рост количества уголовных дел об уклонении родителей от своих обязанностей в отношении детей или возмещения расходов, затраченных государством на содержание несовершеннолетних, находящихся на государственном обеспечении. За январь-сентябрь по ч.2 ст.174 УК возбуждено 126 уголовных дел - на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с декретом "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" о трудоустройстве обязанных лиц должны заботиться территориальные компетентные органы. Так, после судебного решения служба занятости по месту жительства нерадивых родителей выдает им направление на работу. Но не все рады такой опеке и при первой возможности пытаются уклониться от нее", - отметили в прокуратуре.

Проведенный в прокуратуре анализ показал, что для исправления ситуации необходимы дополнительные меры. В частности, органам внутренних дел нужно строже реагировать на факты прогулов обязанных лиц, нанимателям - выяснять все причины неявки таких сотрудников на работу, что избавит правоохранительные органы от лишней нагрузки. Координационные советы исполкомов должны назначить орган, ответственный за представление нанимателям информации о судебных решениях в отношении обязанных лиц, связанных с лишением свободы.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура Брестской области внесла представление председателю координационного совета облисполкома по контролю за реализацией декрета №18, в котором потребовала устранить выявленные недостатки и упущения в работе. Цель акта надзора - минимизировать число прогулов обязанных лиц, содействовать повышению эффективности их работы.

 
 
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