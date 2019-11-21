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В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

22.11.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 300 делегатов из всех областей Беларуси приняли участие в первом Региональном форуме предпринимательства, который прошел в г. Бресте 21 ноября 2019 года в рамках Всемирной недели предпринимательства (Global Enterpreneurship Week). Форум объединил предпринимателей, представителей бизнес-союзов и ассоциаций, экспертного и академического сообщества, местных и центральных органов государственной власти, международных организаций. Первый Региональный форум предпринимательства проведен при финансовой поддержке Европейского союза, активном участии Программы развития ООН (ПРООН) и в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.

В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

В рамках Форума состоялся ряд мероприятий для предпринимателей и представителей местных органов государственной власти. Участники смогли обменяться опытом и мнениями по ключевым вопросам развития частного бизнеса в регионах, а также изучить международный опыт в сфере развития инновационного предпринимательства, альтернативного финансирования бизнеса и финансовых технологий для развития малого и среднего бизнеса.

Основной целью Регионального форума предпринимательства является популяризация роли и вклада предпринимателей в устойчивое развитие регионов. Форум стал площадкой для обмена мнениями по целому ряду вопросов, связанных с развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства, работы центров поддержки бизнеса, инкубаторов малого предпринимательства, технопарков, функционированием бизнес-союзов и деловых кругов. В рамках форума создана коммуникационная платформа для оптимизации взаимодействия бизнеса, республиканских и местных органов государственного управления, общественных советов и организаций, занимающихся поддержкой частной инициативы, малого и среднего бизнеса.

В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

«Проведение Первого Регионального форума предпринимательства свидетельствует о поступательном и целенаправленном движении государства в сфере развития регионов. Этим большим и знаковым мероприятием в Бресте мы хотим продемонстрировать, что именно в регионах инновационное предпринимательство может выйти на новый уровень своего развития. Государство заинтересовано в развитии местного предпринимательства и прилагает все усилия для того, чтобы помочь местному бизнесу крепко стать на ноги», — отметил заместитель Министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Матусевич.

В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

«Европейский Союз активно поддерживает усилия правительства Беларуси по дальнейшему улучшению бизнес-климата в стране, поддержки малого и среднего предпринимательства и частной инициативы. Эти усилия являются важнейшими элементами модернизации белорусской экономики, повышения ее конкурентоспособности», — заявил на церемонии открытия Форума г-н Беренд де Гроот, Глава программы сотрудничества Делегации Европейского союза в Беларуси.

В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

«Современный мир предъявляет ряд новых вызовов и возможностей для роста и развития. Инновации и предпринимательство не должны быть прерогативой больших городов, крупных научных и промышленных центров. Видение ПРООН — двигаться туда, где наша поддержка наиболее необходима. Инвестируя в человеческий капитал — помогая женщине из отдаленного района начать свой бизнес или предоставляя работу человеку с инвалидностью, — мы делаем значительный вклад в устойчивое развитие Беларуси. Создаем рабочие места, точки роста, открываем таланты», — отметила Постоянный Представитель Программы развития ООН в Республике Беларусь Александра Соловьева.

В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

В рамках Первого Регионального форума предпринимательства состоялось награждение победителя Национальной премии «Ментор года». Им стал Кирилл Волошин, бизнес-ангел, в прошлом директор, а сейчас соучредитель популярного интернет-ресурса и ряда IT-компаний, профессионал, чье менторство и консультирование в области бизнеса помогло стартапам во всей Беларуси. Звание ментор года — это подтверждение и признание проделанной работы по созданию, обучению и поддержки стартап-экосистемы в Беларуси.

В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

О проекте ЕС и ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь»

Проект финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Цель проекта — поддержка экономической инициативы, конкурентоспособности и инноваций для инклюзивного развития на местном уровне в Республике Беларусь.

В Бресте подвели итоги Первого Регионального форума предпринимательства

Проект реализуется как на национальном, так и на местном уровнях. На местном уровне проект реализуется на территории 12 пилотных районов страны: Березовский и Кобринский районы Брестской области; Браславский и Оршанский районы Витебской области; Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области; Лидский район Гродненской области; Борисовский и Молодечненский районы Минской области; Быховский и Кличевский районы Могилевской области.

В рамках проекта предусмотрена поддержка инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, поддержку стартапов и кластерных инициатив, поддержку организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию, а также поддержку предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем.

 
Теги: Брест
 
 
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  Более 300 делегатов из всех областей Беларуси приняли участие в первом Региональном форуме предпринимательства, который прошел в г. Бресте 21 ноября 2019 года в...
 
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