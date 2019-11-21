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Объяснено появление огромного кратера в Австралии

22.11.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа ученых из университетов в Австралии и США изучила кратер Вулф-Крик, который возник после падения метеорита массой 14 тысяч тонн. Оказалось, что его возраст составляет около 120 тысяч лет, что делает кратер более молодым, чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Lenta.ru.


Фото: Wikipedia

Исследователи изучили подстилающую породу в месте падения метеорита, проанализировав состав изотопов бериллия-10 и алюминия-26. Кроме того, специалисты прибегли к оптическому датированию, которое позволяет определить время, когда образцы последний раз подвергались воздействию солнечного света или энергии взрыва. Оказалось, что максимальный возраст кратера составляет около 137 тысяч лет, хотя считалось, что он возник 300 тысяч лет назад.

Метеорит, упавший в Западной Австралии, достигал в поперечнике 15 метров. Он врезался в поверхность на скорости 17 километров в секунду, породив кратер диаметром 892 метра и глубиной 178 метров. Со временем след удара занесло песком, а глубина сократилась до 50 метров.

Предыдущие исследования показали, что кратеры размером с Вулф-Крик должны возникать каждые 13 тысяч лет, а небольшие кратеры длиной около 150 метров — каждые 500 лет.

 
 
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Исследователи изучили подстилающую породу в месте падения метеорита, проанализировав состав изотопов бериллия-10 и алюминия-26.
 
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