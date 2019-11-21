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Минчанин похитил мотоцикл и продал его за 26 рублей

22.11.2019 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин похитил мотоцикл и продал его за 26 рублей
pixabay.com

Правоохранители по «горячим следам» нашли вора. Им оказался 43-летний неработающий житель «Лошицы».

Оперативники задержали мужчину в момент, когда тот распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Фигурант сознался в содеянном, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемый рассказал, что сначала пытался сдать краденый мотоцикл в пункт переработки вторсырья, однако когда мужчине отказали в приемке из-за отсутствия документов, он продал его прохожему на улице за 26 рублей.

Вырученные от продажи техники деньги мужчина потратил на спиртное. 

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С заявлением в милицию обратился 60-летний житель столицы. У него пропал мотоцикл «Днепр МТ 10-36» стоимостью 1000 рублей, припаркованный возле гаража.
 
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