Минчанин похитил мотоцикл и продал его за 26 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители по «горячим следам» нашли вора. Им оказался 43-летний неработающий житель «Лошицы».

Оперативники задержали мужчину в момент, когда тот распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Фигурант сознался в содеянном, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемый рассказал, что сначала пытался сдать краденый мотоцикл в пункт переработки вторсырья, однако когда мужчине отказали в приемке из-за отсутствия документов, он продал его прохожему на улице за 26 рублей.