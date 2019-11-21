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Китай готов к перемирию с США в торговой войне: соглашение все еще на грани
Источник материала: Myfin
«Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства», – заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме «Новая экономика».
Китайский руководитель, однако, отметил:
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Фото: itc.ua «Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства», – заявил он в пятницу в Пекине на...
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