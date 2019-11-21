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10 забавных фотографий, дающих ответ на вопрос «что будет, если…»
Источник материала: Tut.by
Вы догадываетесь, что будет, если обычную ручку надолго оставить на приборной панели автомобиля? И как изменится изюм, если на ночь его положить в горячую воду? Twizz.ru
Если 45 лет размешивать кофе одной и той же ложкой, ее кончик станет квадратным:
Вот что будет, если постоянно носить телефон в одном кармане:
Что будет, если кот будет долгое время точить когти о деревяшку:
Что будет, если до книги доберутся книжные черви. Это издание 1787 года:
Если покрыть булыжник ковром, со временем он станет почти невидимым:
Если жечь костер неподалеку от паутины, на ней осядет сажа:
Вот что будет с ручкой, если она полежит на приборной панели автомобиля в солнечный день:
Вот что бывает, если хочется исписать карандаш до конца:
Что будет, если оставить изюм на ночь в горячей воде:
Если долго носить права в кошельке, фото может отпечататься:
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Что будет, если оставить ручку на приборной панели авто и ковер на мостовой?
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