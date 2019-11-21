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НАТО приняла на вооружение первый разведывательный беспилотник

22.11.2019 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вооружение НАТО принят новейший разведывательный беспилотник — первый разведывательный дрон из разрабатываемой серии в пять аппаратов уже приземлился на авиабазе военно-морских сил НАТО на Сицилии. В разработке беспилотников участвовала Германия. Об этом сообщает Deutsche Welle.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikimedia.org

НАТО приняла на вооружение первый разведывательный беспилотник производства американской компании Northrop Grumman. В четверг, 21 ноября, летательный аппарат длиной около 15 метров приземлился на авиабазе военно-морских сил альянса Сигонелла на острове Сицилия после почти 22-часового перелета.

Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников. По данным, представленным правительством ФРГ, затраты на производство новых разведывательных дронов составили около 1,3 миллиардов евро. Примерно 1/3 от этой суммы составляют германские инвестиции.

Кроме того, более 130 военнослужащих бундесвера будут направлены для участия в так называемой системе наземного слежения НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS). 122 из них будут откомандированы на базу Сигонелла.

Как уточняет dpa, новые беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они способны летать на высоте до 18,3 километров, находясь в воздухе до 32 часов. Предполагается, что эти аппараты могут быть использованы для полетов над Афганистаном.

 
 
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Новые беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса.
 
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