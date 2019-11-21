Беларусы выпустили клип про пластиковый апокалипсис

Источник материала: KYKY

Группа Iowa, которая уже выпускала трек «Маяки» с уклоном в экологию про спасение Байкала, сняла на эту песню клип. Он про глобальную экологическую катастрофу, которую спровоцирует загрязнение окружающей среды – пластиком и бумагой.

По сюжету клипа герои из иллюзорного мира попадают в реальность. Их глаза завязаны – это символ розовых очков, сквозь которые ребенок и взрослые смотрят на мир. Видеоряд наглядно показывает, что случается, если эту повязку снять.

Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в киностудии построили декорации экологической катастрофы. Три дня участники музыкальной группы вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым. А когда и этого оказалось мало, купили еще 80 килограммов мусора. Все отходы после съемок снова отсортировали и сдали на переработку.

Как говорят музыканты, клип на трек «Маяки» – только начало большого пути. Iowa уже присоединились к инициативе Greenpeace, призванной добиться запрещения использования одноразового пластика на законодательном уровне.

А вот, собственно, и сам клип: