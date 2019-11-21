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«Беларусь можно взять в объятия и сдавливать»: «экспертное» мнение о союзе с Россией в эфире Соловьёва

22.11.2019 12:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российский пропагандист Владимир Соловьев, который вещает на гостелеканале нашей страны (и с этим, как выяснилось, бессмысленно бороться: власти отказались снимать его с телеэфиров), в новом выпуске своей программы на «Россия 1» прошелся по Беларуси. Все как обычно: мы отсмотрели этот материал – и максимально кратко рассказываем о самом главном, о чем говорили «лидеры мнений» России (будьте готовы к этому потоку концентрированного безумства).

Америка убивает союз России и Беларуси

Телеведущий обвинил Амерку в «неприкрытом и наглом» вмешательстве в отношения Беларуси и России: мол, Штаты стараются «оторвать» нашу страну. Соловьев признался, что россияне «обожают» беларусов – с этим согласился приглашенный эксперт, сотрудник НАН Беларуси Алексей Дзермант: тот заявил, что эта «любовь» взаимна, и почти 70% беларусов выбирают союз двух государств. Дзермант добавил, что американцы уже пытались устроить Майдан, а сейчас работают над информационной смутой в нашей стране – так, чтобы беларусы подумали, что Россия несет угрозу (а это не так).

Еще один эксперт, израильский общественный деятель Яков Кедми, «отлинчевал» посольства США в Беларуси. Это также, «с совершенным бесстыдством», делается для разрыва российско-беларуских отношений. Со слов Кедми, американцы ошибочно думают, что в странах постсоветского пространства есть национальные интересы Америки. «Но им не хватает мозгов подумать: «Если у нас там есть национальные интересы, может быть, и у России есть национальные интересы на постсоветском пространстве?» – спросил эксперт из Израиля. 

Россия не должна спугнуть Беларусь

Владимир Соловьев высказался об Александре Лукашенко, который «говорит эмоционально» [вероятно, имеется в виду фраза Лукашенко «Нахрена нам такой союз [России и Беларуси]?», которую он произнес во время прошедших выборов в парламент – прим. KYKY], но интеграционные процессы все равно идут, а Россия должна заботиться о своих национальных интересах. От российской стороны требуется осторожность, тонкость и внимание, чтобы в Беларуси не вспыхнули «антироссийские настроения», счел телеведущий.

Медиасреда Беларуси, разрушаемая из Польши

Эксперт Семен Уралов, шеф-редактор проекта «Сонар-2050», сказал, что противники союза России и Беларусь воспитывают в нашей стране новое поколение, рожденное уже за пределами Советского Союза, без ощущения «общей союзной идентичности». Уралов привел в пример медиасреду Беларуси, в частности Telegram-каналы, контролируемые из Польши. Первый аргумент – блогер Nexta, который «системно разрушает авторитет беларуских силовиков». Второй аргумент – телеканал «Белсат», «целенаправленно дискредитирующий как Россию, так и Беларусь». Соловьев также вспомнил попытки запретить его программу на территории нашей страны: он объяснил это тем, что оппозиционные СМИ боятся конкуренции.

Беларусь можно обнять и сдавливать

Колумнист Forbes Ариэль Коэн поделился, как изучал американскую повестку: оказалось, Штаты вообще не говорят про Беларусь. Они говорят про: Китай, отношения с НАТО, Иран. Итого: ни слова о «Белоруссии», а про Украину – только в контексте импичмента Дональда Трампа. «Я понимаю, что Белоруссия была частью Союза. Белоруссия – восточнославянская страна, которая гораздо меньше, чем Украина, имеет антагонизма по отношению к России. И да, ее можно взять в братские объятия и пoтиxoнeчкy сдавливать. А для американцев это мост, который слишком далеко», – заключил Коэн.

Беседа о Беларуси начинается с отметки 2:30:00:

 
 
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Российский пропагандист Владимир Соловьев, который вещает на гостелеканале нашей страны (и с этим, как выяснилось, бессмысленно бороться: власти отказались...
 
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