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Центру для детей-инвалидов под Минском подарили новый автобус
22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Просьбу о помощи услышали. Центру для обучения детей с особенностями развития в городе Узда Минской области подарили новый микроавтобус. Ключи вручил помощник президента Игорь Евсеев, сообщает телеканал «МИР 24».
На старом автобусе ездить было одно мучение. На личном приеме помощника президента одна из мам учащихся подала прошение. Долго ждать не пришлось. Часть средств выделило управление образование, часть – местные власти. Новый микроавтобус приспособлен для перевозки детей с особенностями развития. В салоне есть кондиционер и даже телевизор.
Узденский центр коррекционно-развивающего обучения в этом году отметит 20-летие. Его услугами пользуется почти 800 детей.
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На старом автобусе ездить было одно мучение, и тогда к помощнику президента обратилась одна из мам. Долго ждать не пришлось.
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