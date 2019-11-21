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Центру для детей-инвалидов под Минском подарили новый автобус

22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Просьбу о помощи услышали. Центру для обучения детей с особенностями развития в городе Узда Минской области подарили новый микроавтобус. Ключи вручил помощник президента Игорь Евсеев, сообщает телеканал «МИР 24».

На старом автобусе ездить было одно мучение. На личном приеме помощника президента одна из мам учащихся подала прошение. Долго ждать не пришлось. Часть средств выделило управление образование, часть – местные власти. Новый микроавтобус приспособлен для перевозки детей с особенностями развития. В салоне есть кондиционер и даже телевизор.

«Мы сможем подвозить детей на раннюю комплексную помощь деток маленьких – от нуля до трех лет. Мы сможем привозить в центр детей для социализации. Это детки-инвалиды, которые обучаются на дому», – отметила директор Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Марина Павлович.

«Вы видите эту красивую машину, специальную машину, которая приспособлена для двух инвалидов-колясочников. Есть специальный пандус для заезда: задняя дверь открывается, и ребенок может сам заехать. Есть места для сопровождения, для педагога», – указал помощник президента Беларуси Игорь Евсеев.

Узденский центр коррекционно-развивающего обучения в этом году отметит 20-летие. Его услугами пользуется почти 800 детей.



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На старом автобусе ездить было одно мучение, и тогда к помощнику президента обратилась одна из мам. Долго ждать не пришлось.
 
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