Белоруска перевела 82 тысячи долларов на сайт, который обещал быструю прибыль

Источник материала: Tut.by

Жительница Минского района в надежде на прибыль перевела 82 тысячи долларов на мошеннический интернет-ресурс. Теперь в столице завели уголовное дело о мошенничестве в особо-крупном размере, сообщает сайт Следственного комитета.



Изображение: с сайта Следственного Комитета

Неустановленное лицо создало в интернете сайт «PTBanc.com», который был представлен как инвестиционная платформа. Гражданам предлагали зачислять деньги на счет, а потом с помощью брокеров играть на онлайн-бирже, чтобы получить прибыль.

Жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Минского района. Она перечислила на виртуальный счет этой организации 250 долларов США. Потом с ней не раз связывались представители платформы, сообщали, что сумма на ее счету многократно увеличивается. А чтобы обналичить эти средства, ей нужно перечислять дополнительные суммы — якобы налоговые сборы и за услуги курьера.

С ноября 2018-го по июль 2019 года женщина перевела неустановленному лицу более 82 тысяч долларов США.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Допросили потерпевшую, пытаются установить лица, которые причастны к созданию интернет-ресурса.

Прежде чем перечислять деньги на какой-либо интернет-ресурс, нужно убедиться в его надежности и безопасности, выяснить информацию о его регистрации и законности осуществления финансовых операций, напоминают следователи. Если вы поняли, что вас обманули, обращайтесь к правоохранителям.