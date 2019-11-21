«Куртки Кобейна» выпустили новый клип. Вы же помните, что это проект Шуры из «Би-2»?

Источник материала: Tut.by

Сайд-проект Шуры из Би-2 «Куртки Кобейна» представил видео на песню «Змея». Главную роль в нем исполняют вовсе не музыканты, а танцор и хореограф Лука-Андрэа Тессарини. Извиваясь всем телом, танцор гипнотизирует зрителя, словно добычу, пока готовится к фатальному прыжку.

Сайд-проект — это проект, в котором участвует одно или несколько лиц, уже получивших известность в других коллективах. В съемках пятого видео сайд-проекта Шуры из Би-2 приняли участие Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Юрий Усачев (экс-«Гости из Будущего»), Димитрий Ашман (экс-басист группы «Браво») и Лука-Андрэа Тессарини из Нидерландского танцевального театра (NDT). Режиссер клипа — Татьяна Иванова.

«Куртки» именуют себя супергруппой: над альбомом, который вышел еще в августе, работали звезды как российской, так и мировой сцены: Чед Ченнинг (экс-«NIRVANA»), Девид Браун («Brazzavile»), Ренарс Кауперс («Brainstorm»), Виталий Дубинин («АРИЯ»), Диана Арбенина («Ночные Снайперы»), Леонид Агутин и другие.

Напомним, 6 июня 2020 года «Би-2» выступят в Минске на «Динамо» со шоу NewBest.

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