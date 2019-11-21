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Белоруска отдала «интернет-брокерам» $82 тысячи

22.11.2019 14:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска отдала «интернет-брокерам» тысячи
Фото из открытых источников

49-летняя жительница Минского района перечислила на виртуальный счет сайта «PTBanc.com», который позиционирует себя как инвестиционная платформа, 250 долларов.

В последующем с ней неоднократно связывались различные представители сайта, которые сообщали, что сумма на счету многократно увеличивается и, чтобы обналичить средства, необходимо перечислить дополнительные суммы: в качестве налоговых сборов и за услуги курьера, сообщили в Следственном комитете.

С ноября 2018 года по июль 2019 неустановленное лицо завладело $82 тыс. белоруски. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

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Теги: Гродно
 
 
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Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
 
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