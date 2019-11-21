Белоруска отдала «интернет-брокерам» $82 тысячи

Источник материала: Аргументы и факты

49-летняя жительница Минского района перечислила на виртуальный счет сайта «PTBanc.com», который позиционирует себя как инвестиционная платформа, 250 долларов.

В последующем с ней неоднократно связывались различные представители сайта, которые сообщали, что сумма на счету многократно увеличивается и, чтобы обналичить средства, необходимо перечислить дополнительные суммы: в качестве налоговых сборов и за услуги курьера, сообщили в Следственном комитете.

С ноября 2018 года по июль 2019 неустановленное лицо завладело $82 тыс. белоруски.