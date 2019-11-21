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Если сборная Беларуси выйдет в финал Лиги наций, то матч пройдет в Минске

22.11.2019 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если сборная Беларуси выйдет в финал группы D Лиги наций УЕФА, то сыграет свой матч в Минске. Так определила жеребьевка в Ньоне.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для выхода в финал белорусам нужно обыграть в гостях команду Грузии. Этот матч пройдет 26 марта.

В случае победы наша сборная сыграет с победителем матча между Косово и Северной Македонией.

Финал состоится 31 марта. Его победитель выйдет на чемпионат Европы-2020 по футболу.

 
Теги: Минск
 
 
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Если сборная Беларуси выйдет в финал группы D Лиги наций УЕФА, то сыграет свой матч в Минске. Так определила жеребьевка в Ньоне.
 
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