Если сборная Беларуси выйдет в финал Лиги наций, то матч пройдет в Минске

Источник материала: Tut.by

Если сборная Беларуси выйдет в финал группы D Лиги наций УЕФА, то сыграет свой матч в Минске. Так определила жеребьевка в Ньоне.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для выхода в финал белорусам нужно обыграть в гостях команду Грузии. Этот матч пройдет 26 марта.

В случае победы наша сборная сыграет с победителем матча между Косово и Северной Македонией.

Финал состоится 31 марта. Его победитель выйдет на чемпионат Европы-2020 по футболу.