|
Если сборная Беларуси выйдет в финал Лиги наций, то матч пройдет в Минске
Источник материала: Tut.by
Если сборная Беларуси выйдет в финал группы D Лиги наций УЕФА, то сыграет свой матч в Минске. Так определила жеребьевка в Ньоне.
Для выхода в финал белорусам нужно обыграть в гостях команду Грузии. Этот матч пройдет 26 марта.
В случае победы наша сборная сыграет с победителем матча между Косово и Северной Македонией.
Финал состоится 31 марта. Его победитель выйдет на чемпионат Европы-2020 по футболу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если сборная Беларуси выйдет в финал группы D Лиги наций УЕФА, то сыграет свой матч в Минске. Так определила жеребьевка в Ньоне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)