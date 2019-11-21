Новогодние украшения своими руками: лучшие идеи из Instagram

Источник материала: Вороновская газета





Новогодний декор — вещь капризная. Обычно, когда ловишь порыв вдохновения, хочется сделать сразу все: вырезать снежинки, смастерить гирлянду, магнитики на холодильник, сладкие подарки и конечно, шары на елку. А потом приходит время украсить квартиру, и вместо стильного интерьера получается какая-то барахолка. Поэтому, прежде чем начнете творческий процесс, позаботьтесь о том, чтобы все сделанные вами украшения подходили не только друг к другу, но и к домашней обстановке. От слов к делу: лучшие идеи новогодних поделок уже ждут вас!

Из ниток

Нетленка в виде промазанных клеем ниток, намотанных на воздушный шарик навсегда в наших сердцах. Если такие шарики надеть на гирлянду с лампочками, будет смотреться круто, но вообще мы тут не про эти шарики хотим рассказать.

Первое, самое простое, но очень милое украшение из ниток — это снегири. Чтобы их сделать, даже не обязательно обладать какими-то навыками в области рукоделия: просто берете и делаете по схеме.

Примерно по такой же схеме можно изготовить снежинки: связываете между собой посерединке 4 пучка ниток. Получается 8 лучиков снежинки, каждый из которых нужно будет тоже подвязать ниточкой, чтобы получились кончики-кристаллы. Ну и конечно, никто не отменял классические связанные крючком и замоченные в крахмальной смеси для твердости снежинки. И еще кое-что, что вы могли позабыть о классике: картонная основа любой формы, обмотанная нитками, лентами или декоративной бечевкой, стилизованная по-новогоднему, с добавлением деталей вроде бисера, бусин, ленточек и прочих прелестей. А вот то, что почему-то мало кому приходило в голову раньше, но стало популярно последние несколько лет: украшения, вышитые крестиком. Делается это все очень просто: покупаете пластиковую канву, вышиваете на ней нужный рисунок, обрезаете края, добавляете детали, а сзади приклеиваете ткань, чтобы не было видно изнанки. А еще можно сделать крутые объемные или двусторонние украшения. На обычной тканевой канве вышейте рисунок, пришейте ее к тканевой основе (или сшейте вместе две вышивки) и наполните получившийся кармашек синтепоном. Получается здорово!

Из шишек Похожую игрушку можно сделать из фетра: вырезаете две детали, сшиваете, декорируете и делаете мягку набивку. Не забудьте пришить ленточку. Тоже незаслуженно обойденные стороной украшения. Самое простое — приклеить к шишечке ленту с бантиком, чтобы можно было повесить ее на елку. Но мы легких путей не ищем, поэтому предлагаем вот что: шишки нужно сначала покрасить, а потом красиво оформить.

Покрасить натуральные украшения для елки можно несколькими способами:

долгий. Берете акриловые краски или гуашь, кисточку, и все аккуратненько раскрашиваете вручную;

долгосохнущий. Покупаете краску в банке (например, алкидную эмаль или обычную строительную краску, окунаете туда шишку, вытаскиваете, ждете, пока краска стечет и хорошенько высушиваете;

современный. Аэрозольная краска из баллончика! Если есть возможность, выбирайте баллончики с малой силой распыления, иначе у вас дома появятся дизайнерские элементы;

shine bright like a diamond. Вот наш любимый. Обильно (очень-очень обильно, чтобы она прямо была мокрой) покрываете шишку лаком для волос с самой сильной степенью фиксации, а затем засыпаете поверхность сухими блестками. Дальше встает вопрос оформления. Попробуйте приклеить на каждую чешуйку по бусине или небольшому мягкому шарику. Но это тоже слишком просто. Поэтому используйте шишку как основу для тела животного или персонажа — Деда Мороза, снегурочки, лисички, белочки или кого угодно.

Из бумагиПервым делом вспоминаем про снежинки, которые мы в бешеном темпе начинали вырезать в школе и дома, начиная с середины декабря. С годами это желание повозиться с бумагой никуда не девается, а вот все лучшие идеи уже, кажется, воплощены. Ан нет. Первым делом вспоминаем про снежинки, которые мы в бешеном темпе начинали вырезать в школе и дома, начиная с середины декабря. С годами это желание повозиться с бумагой никуда не девается, а вот все лучшие идеи уже, кажется, воплощены. Ан нет. Вытинанка! Нет, это не обзывательство, а искусно вырезанная из бумаги фигурка или узор. Ювелирная работа, но того стоит. Тем более, что ее можно не просто приклеить на окно, а красиво оформить, используя окружающие предметы, например, гирлянды или даже занавески, а украсить сами поделки можно блестками, нитками и другими подручными средствами.

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