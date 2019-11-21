|
Новогодние украшения своими руками: лучшие идеи из Instagram
22.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Новогодний декор — вещь капризная. Обычно, когда ловишь порыв вдохновения, хочется сделать сразу все: вырезать снежинки, смастерить гирлянду, магнитики на холодильник, сладкие подарки и конечно, шары на елку. А потом приходит время украсить квартиру, и вместо стильного интерьера получается какая-то барахолка. Поэтому, прежде чем начнете творческий процесс, позаботьтесь о том, чтобы все сделанные вами украшения подходили не только друг к другу, но и к домашней обстановке. От слов к делу: лучшие идеи новогодних поделок уже ждут вас!
Из ниток
Нетленка в виде промазанных клеем ниток, намотанных на воздушный шарик навсегда в наших сердцах. Если такие шарики надеть на гирлянду с лампочками, будет смотреться круто, но вообще мы тут не про эти шарики хотим рассказать.
Первое, самое простое, но очень милое украшение из ниток — это снегири. Чтобы их сделать, даже не обязательно обладать какими-то навыками в области рукоделия: просто берете и делаете по схеме.
Примерно по такой же схеме можно изготовить снежинки: связываете между собой посерединке 4 пучка ниток. Получается 8 лучиков снежинки, каждый из которых нужно будет тоже подвязать ниточкой, чтобы получились кончики-кристаллы. Ну и конечно, никто не отменял классические связанные крючком и замоченные в крахмальной смеси для твердости снежинки. И еще кое-что, что вы могли позабыть о классике: картонная основа любой формы, обмотанная нитками, лентами или декоративной бечевкой, стилизованная по-новогоднему, с добавлением деталей вроде бисера, бусин, ленточек и прочих прелестей.
А вот то, что почему-то мало кому приходило в голову раньше, но стало популярно последние несколько лет: украшения, вышитые крестиком. Делается это все очень просто: покупаете пластиковую канву, вышиваете на ней нужный рисунок, обрезаете края, добавляете детали, а сзади приклеиваете ткань, чтобы не было видно изнанки. А еще можно сделать крутые объемные или двусторонние украшения. На обычной тканевой канве вышейте рисунок, пришейте ее к тканевой основе (или сшейте вместе две вышивки) и наполните получившийся кармашек синтепоном. Получается здорово!
Похожую игрушку можно сделать из фетра: вырезаете две детали, сшиваете, декорируете и делаете мягку набивку. Не забудьте пришить ленточку.Из шишек
Тоже незаслуженно обойденные стороной украшения. Самое простое — приклеить к шишечке ленту с бантиком, чтобы можно было повесить ее на елку. Но мы легких путей не ищем, поэтому предлагаем вот что: шишки нужно сначала покрасить, а потом красиво оформить.
Покрасить натуральные украшения для елки можно несколькими способами:
Дальше встает вопрос оформления. Попробуйте приклеить на каждую чешуйку по бусине или небольшому мягкому шарику. Но это тоже слишком просто. Поэтому используйте шишку как основу для тела животного или персонажа — Деда Мороза, снегурочки, лисички, белочки или кого угодно.
Из бумагиПервым делом вспоминаем про снежинки, которые мы в бешеном темпе начинали вырезать в школе и дома, начиная с середины декабря. С годами это желание повозиться с бумагой никуда не девается, а вот все лучшие идеи уже, кажется, воплощены. Ан нет.
Вытинанка! Нет, это не обзывательство, а искусно вырезанная из бумаги фигурка или узор. Ювелирная работа, но того стоит. Тем более, что ее можно не просто приклеить на окно, а красиво оформить, используя окружающие предметы, например, гирлянды или даже занавески, а украсить сами поделки можно блестками, нитками и другими подручными средствами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодний декор — вещь капризная. Обычно, когда ловишь порыв вдохновения, хочется сделать сразу все: вырезать снежинки, смастерить гирлянду, магнитики на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)