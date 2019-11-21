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Выборы спикеров палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря
22.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Выборы председателей Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 6 декабря. Речь об этом шла сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент
В этот же день, 6 декабря, пройдут первые сессии обеих палат парламента.
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Выборы председателей Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 6 декабря. Речь об этом шла сегодня на заседании...
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